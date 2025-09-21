Wkrótce upływa ważny termin. Grożą wysokie kary

Chodzi o niewykorzystany urlop z roku poprzedniego, który przeszedł na rok następny. Pracownik powinien wykorzystać go do końca września. Jeżeli tak się nie stanie, urlop nie przepadnie, jednak pracodawca może się spodziewać kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która może nałożyć dotkliwą karę. Grzywna może wynieść od 1 do 30 tys. złotych. Zgłoszenia do PIP mogą dokonać anonimowo sami pracownicy, którzy nie mogą dogadać się z pracodawcą. Niewykorzystany urlop przedawnia się po 3 latach od dnia, w którym stał się wymagalny.

Wśród powodów, dla których pracodawcy opóźniają urlop pracownika, są kwestia takie jak braki kadrowe, oszczędności czy nieznajomość prawa. Okazuje się, że problem dotyczy nie tylko firm prywatnych, ale także urzędów. Portal XYZ opisuje dane zawarte w raportach PIP. Wynika z nich, że pracodawcy nie wysyłają pracowników na urlop wypoczynkowy głównie z powodu braków kadrowych. W urzędach zdarzały się również błędy organizacyjne oraz przypadki nieznajomości prawa lub błędnych interpretacji.

Obowiązek pracodawcy

Prawo stanowi, że pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop nawet bez jego zgody. Jednocześnie ma możliwość odmówienia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika, jednak oznacza to, że leczy na nim obowiązek organizacji harmonogramu urlopowego.

Każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma od 20 do 26 płatnych dni urlopowych. Ich liczba zależy od stażu pracy.

W lipcu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzający zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące m.in. terminu wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Według niego pracodawca będzie mógł wypłacić go wraz z ostatnią pensją. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest wypłacany jedynie w przypadku ustania stosunku pracy.

