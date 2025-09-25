Biedronka podpisała umowę ze znaną uczelnią. Zaskakująca inicjatywa

Centrum, które jest pierwszym tego typu projektem w Grupie Jeronimo Martins i pierwszym na polskim rynku, rozpocznie pracę w I połowie 2026 r., a premierowe produkty będą gotowe do końca przyszłego roku, zapowiedziano.

"Biedronka LAB jest także pierwszym w Polsce projektem strategicznej współpracy pomiędzy wiodącą uczelnią żywieniową, a liderem rynku handlu detalicznego. Wypracowane wspólnie z klientami produkty będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby i oczekiwania konsumentów. 'Biedronka LAB. Produkty przyszłości w Twoich rękach' będzie miejscem, gdzie biznes spotyka się z nauką i wspólnie znajdują odpowiedzi na oczekiwania konsumentów w zakresie smaku, składu, funkcjonalności, a także opakowań i wygody użytkowania produktów spożywczych i przemysłowych" – czytamy w komunikacie.

Czym zajmie się wspólne centrum Biedronki i SGGW?

Inicjatywa będzie koncentrować się na tworzeniu i rozwoju produktów – zostaną opracowane ich nowe receptury, będą tworzone koncepcje nowych produktów, a istniejące wzbogacą się o nowe elementy.

"W Biedronce od 30 lat koncentrujemy się na potrzebach klientów. 'Biedronka Lab. Produkty przyszłości w Twoich rękach' to unikalne miejsce, w którym będziemy testować i rozwijać innowacyjne produkty marki własnej – wysokiej jakości, smaczne, funkcjonalne i odpowiadające na potrzeby zdrowotne różnych grup konsumentów. Połączenie kompetencji badawczych SGGW z naszą wiedzą o rynku to gwarancja skutecznych i wartościowych rozwiązań dla klientów w całej Polsce" – skomentowała dyrektor Działu Rozwoju Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka Justyna Szymani, cytowana w materiale.

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Biedronka liczyła 3 802 placówki. Łączna powierzchnia sklepów wyniosła 2,73 mln m2 na koniec czerwca br. wobec 2,7 mln m2 na koniec marca b.r.

