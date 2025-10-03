Polityczna wojna o nikotynę. Szara strefa rośnie, budżet traci

Od lat eksperci powtarzali, że tzw. mapa akcyzowa – przewidywalny, stopniowy wzrost podatków – była stabilizatorem rynku. Budżet miał pewne wpływy, konsumenci oswajali się z rosnącymi cenami, a szara strefa malała. Rząd jednak w 2025 r. postanowił zagrać va banque. Zamiast 10 proc. podwyżki – 25 proc. na papierosy, 38 proc. na tytoń do skręcania i 50 proc. na podgrzewane wyroby. Ministerstwo Finansów liczyło na dodatkowe 2,8 mld zł. Efekt? Od stycznia do maja wpływy spadły o 400 mln zł, a sprzedaż legalnych produktów runęła o kilkanaście procent.

Akcyzowa ruletka

Konsumenci nie przestali palić, lecz przenieśli się do szarej strefy. W 2024 r. Polacy wypalili rekordowe 1,85 mld nielegalnych papierosów, a straty budżetu szacuje się na ponad 300 mln euro rocznie. Polska spadła na czwarte miejsce w UE pod względem udziału czarnego rynku. – Droga na skróty nie przyniesie rezultatu dla budżetu – ostrzegał jeszcze w 2024 r. ekspert ds. akcyzy BCC, Szymon Parulski.

Na chaosie wygrywa nie tylko szara strefa. W połowie 2025 r. media ujawniły "lukę akcyzową" – ministerialną interpretację, która pozwoliła Philip Morris sprzedawać nowy typ e-papierosów z drastycznie niższym podatkiem. Teraz o sprawie pisze "Wirtualna Polska'.

W praktyce produkt opodatkowany jest 40 razy łagodniej niż jednorazówki konkurencji. Skutek? PMI de facto monopolizuje rynek. Konkurenci mówią o nierównej grze, a lokalne społeczności o upadku zaufania do państwa. Resort zapowiadał korekty, ale na razie wszystko wskazuje na to, że korporacja wyszła z kryzysu obronną ręką.

Cała sprawa nie jest pozbawiona kontrowersji. Poseł Grzegorz Płaczek z Konfederacji jako pierwszy otwarcie zarzucił Ministerstwu Finansów faworyzowanie PMI. Według niego, kluczowe osoby z MF mają powiązania z tą firmą: Edyta Białas-Glejbatow dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego, która wcześniej prowadziła kancelarię świadczącą usługi doradcze dla PMI oraz wiceminister Jarosław Neneman, który współtworzył raporty promujące korzystne regulacje dla tego koncernu.

"Obecnie interpretacje akcyzowe wydawane przez urzędy skarbowe potwierdzają interpretację za którą „lobbował” PMI, a na chwilę obecną Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że wykorzystanie indukcji sprawia, że nowe e-papierosy koncernu Philip Morris International będą objęte preferencyjną akcyzą" – napisał Płaczek w mediach społecznościowych.

Rolnicy na lodzie, a inwestorzy tracą cierpliwość

Najmocniej cierpią plantatorzy i regiony zależne od upraw tytoniu, a więc głównie na wschodzie kraju. Dla wielu gmin tytoń oznaczał nie tylko miejsca pracy, ale i lokalne inwestycje czy rozwój usług. Teraz gospodarstwa stają przed dylematem: porzucić uprawę albo pogodzić się z coraz niższą opłacalnością. Widmo bezrobocia i migracji znów zagląda w oczy wschodniej Polsce.

Wielkie koncerny sygnalizują, że Polska przestaje być dla nich przewidywalnym rynkiem. Niestabilność prawa podatkowego oznacza wstrzymywanie inwestycji i groźbę przenoszenia produkcji. To nie tylko cios w budżet, ale i potencjalne załamanie całych lokalnych gospodarek, które przez dekady korzystały z obecności tytoniowych gigantów.

Historia polskiego rynku tytoniowego w ostatnich miesiącach to podręcznikowy przykład, jak błędna legislacja niszczy stabilny sektor. Zamiast walki o zdrowie publiczne mamy wzrost szarej strefy. Zamiast uczciwej konkurencji – interpretacje podatkowe pod jednego gracza. Zamiast rozwoju lokalnych społeczności – perspektywę zubożenia i emigracji.

Jeśli rząd nie wróci do przejrzystych i stabilnych reguł, Polska ryzykuje utratę pozycji lidera w Europie i pogłębienie problemów finansów publicznych. Dziś na „walce z tytoniem” wygrywa nie państwo i obywatele, lecz szara strefa i jeden globalny koncern.