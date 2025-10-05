Kto będzie władał algorytmem TikToka?

Po kilkuletniej epopei wyjaśnia się przyszłość popularnej chińskiej aplikacji. Jej nowi właściciele mogą chcieć uczynić z niej narzędzie służące do poprawy wizerunku Izraela.

W przeciwieństwie do większości amerykańskich mediów społecznościowych, które od lat stoją niezmiennie na straży jedynego, słusznego, lewicowo-liberalnego światopoglądu, TikTok od dłuższego czasu szokował dopuszczaniem treści, które nie mieściły się w spektrum tego, co akceptowalne.

Propalestyńskie sentymenty

Mowa oczywiście o treściach otwarcie propalestyńskich, które wzmogły się w szczególności po 7 października 2023 r. Badanie przeprowadzone w okresie od wybuchu wojny do stycznia 2024 r. przez naukowców z Northeastern University wykazało nawet, że na platformie opracowanej przez chiński ByteDance treści sprzyjające Palestynie miały aż 236 mln wyświetleń, a posty wspierające Izrael zaledwie 14 mln.

Trwająca wojna tak naprawdę stała się jedynie katalizatorem przemian, które można było zaobserwować już od dłuższego czasu. Szerzący się najmocniej w Stanach Zjednoczonych wokeizm już od wielu lat kontestował wartości, które z perspektywy niezwykle licznego grona chrześcijańskich syjonistów uchodziły za świętość i fundament „konserwatyzmu”. Sterowany z Chin algorytm TikToka okazał się na nie nieczuły, dlatego w ostatnich latach wydatnie dopomógł w gwałtownym wzroście nastrojów antysemickich.