Zamieszanie wokół 800 plus. Ministerstwo wydało oświadczenie

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o rzekomych planach zmian w programie «Rodzina 800+», Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo podkreśla, że nie prowadzi żadnych prac mających na celu modyfikację zasad przyznawania świadczenia wychowawczego" – czytamy.

Ministerstwo przypomina, że świadczenie 800 plus ma charakter powszechny i przysługuje wszystkim rodzinom wychowującym dzieci – niezależnie od ich sytuacji materialnej czy zawodowej.

Najnowszy komunikat ministerstwa ws. 800 plus

"Taki model wsparcia jest fundamentem polskiej polityki rodzinnej, opartej na przekonaniu, że pomoc w wychowaniu dzieci należy się każdej rodzinie, bez względu na poziom dochodów czy aktywność na rynku pracy" – napisano w stanowisku resortu.

Dodano, że "celem programu jest przeciwdziałanie ubóstwu dzieci oraz wyrównywanie szans rozwojowych, a nie dyscyplinowanie rodziców czy kształtowanie zachowań zawodowych".

MRPiPS podkreśla, że polityka społeczna państwa koncentruje się na wspieraniu rodzin i inwestowaniu w przyszłość najmłodszych pokoleń, a program 800 plus "pozostaje stabilnym i pewnym elementem systemu wsparcia rodzin, który będzie nadal realizowany na dotychczasowych zasadach".

Jak złożyć wniosek?

Nowy okres rozliczeniowy w programie 800 plus rozpoczął się 1 czerwca br. i potrwa do 31 maja 2026 r. Rodzice i opiekunowie, którzy chcą otrzymywać świadczenie, powinni złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem: Platformy Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowości elektronicznej, aplikacji mZUS lub portalu Empatia.

Jeśli rodzic przegapi termin i złoży wniosek później, wtedy pieniądze zostaną wypłacone za miesiąc, w którym ZUS otrzymał wniosek, bez wyrównania.

