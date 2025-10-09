Cena tego surowca idzie w górę. Eksperci mówią o "historycznych szczytach"

– Poza rynkiem metali szlachetnych warto zwrócić uwagę na miedź, której cena sięga już znacząco powyżej 10 tys. USD za jedną tonę. Ceny miedzi mocno zareagowały na katastrofę w kopalni w Indonezji, co spowodowało, że wydobycie miedzi w niej spadło niemal do zera. Jest to druga największa kopalnia miedzi na świecie, odpowiedzialna za ok. 2-3% całej podaży globalnej. Taka sytuacja może prowadzić do tego, że rynek, który znajdował się cały czas w lekkiej nadpodaży, w 2025 roku doświadczy deficytu – powiedział ISBnews Stajniak.

Wydobycie z tej kopalni może być wznowione dopiero w połowie przyszłego roku, dodał.

– Goldman Sachs nazwał tę sytuację czarnym łabędziem na rynku miedzi. To pokazuje, że przy rosnącym popycie, w szczególności ze strony nowych technologii, coraz większa podaż na rynku miedzi będzie potrzebna. W efekcie nie można wykluczyć, że wzrosty na miedzi w kierunku nowych historycznych szczytów będą kontynuowane – stwierdził analityk XTB.

Ceny ropy lecą w dół

Ceny ropy naftowej znajdują się obecnie niemal najniżej w tym roku i ten trend powinien być kontynuowany – ocenił w rozmowie z ISBnews wicedyrektor Działu Analiz XTB Michał Stajniak.

Presja na obniżki powinna występować także na krajowym rynku paliw.

– Ropa naftowa reagowała dosyć dużymi spadkami w ostatnich tygodniach w związku ze znacznym wzrostem podaży, przede wszystkim ze strony OPEC Plus, i również brakiem oczekiwań tego, że miałoby dojść do jakichś problemów związanych z dostawami ropy naftowej czy paliw z Rosji. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność paliw w Rosji, jest dosyć dramatyczna. Jest to związane oczywiście z szeregiem ataków Ukrainy na infrastrukturę naftową w Rosji, co prowadzi do tego, że paliwa w Rosji są mało dostępne. To paradoksalnie może doprowadzić do tego, że Rosja zwiększy eksport ropy naftowej ze względu na to, że przerabia mniej ropy, więc musi ją gdzieś wykorzystać, a ma ograniczone możliwości składowania ropy naftowej – powiedział ISBnews Stajniak.

