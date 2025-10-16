Polska firma pozwie autorów raportu? "Czysta manipulacja"

CCC wydało oświadczenie, w którym dementuje tezy zawarte w raporcie, m.in. o tym, że poprawa sytuacji finansowej Grupy była efektem "agresywnej księgowości i oszukańczego systemu sztucznego zwiększania sprzedaży". Spółka nazwała doniesienia Ningi Research "czystą manipulacją, istotnie odbiegającą od faktów".

"Analizujemy podjęcie kroków prawnych w stosunku do autorów raportu w związku z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji, które manipulują kursem akcji. Przeanalizujemy raport i odniesiemy się do niego szczegółowo w ciągu najbliższych 24 godzin" – napisał dyrektor departamentu relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju CCC Wojciech Latocha w przesłanym Agencji ISBnews oświadczeniu.

Co napisano w raporcie Ningi Research?

Według raportu Ningi Research "słynna poprawa sytuacji finansowej CCC Group to tylko złudzenie. Nie jest to historia genialnej strategii, ale efekt agresywnej księgowości i oszukańczego systemu sztucznego zwiększania sprzedaży".

"Nasze dochodzenie ujawniło dowody na to, że niewypłacalny klient hurtowy prowadzący sklepy Kaes/Worldbox, który przejął nadwyżki zapasów o wartości 330 mln zł, jest potajemnie kontrolowany przez osoby z wewnątrz CCC. Aby ukryć to porozumienie, CCC stara się obecnie przejąć ten niewypłacalny podmiot pod pozorem strategicznej ekspansji sklepów. Dowody są po prostu przytłaczające" – czytamy w raporcie Ningi Research.

"Publiczna narracja firmy o generującej gotówkę potędze omnichannelowej, ożywionej dzięki lukratywnej umowie licencyjnej, maskuje biznes, którego rdzeń gnije od środka. Ekspansja sklepów firmy jest daleka od planu – osiągnięto jedynie 43 proc. rocznego celu, a pozostało tylko 3,5 miesiąca. Uważamy, że dane finansowe firmy są istotnie zafałszowane, a akcje są znacznie przewartościowane" – napisali dalej autorzy raportu.

Wnioskują, że historia poprawy sytuacji CCC "jest fasadą zbudowaną na agresywnych zabiegach księgowych, nieujawnionych transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz zakrojonym na szeroką skalę programie sztucznego zwiększania sprzedaży".

"Wyniki finansowe spółki wydają się sztucznie zawyżone dzięki transakcjom z niewypłacalnymi podmiotami kontrolowanymi przez osoby posiadające informacje poufne, co maskuje głębokie słabości operacyjne i strategiczne. Naszym zdaniem kapitał własny CCC jest poważnie przeszacowany, a spółka narażona jest na istotne ryzyko" – czytamy też w raporcie.

CCC odpowiada. "Całkowicie nieprawdziwe dane"

Dyrektor departamentu relacji inwestorskich i zrównoważonego rozwoju CCC Wojciech Latocha w przesłanym Agencji ISBnews oświadczeniu napisał, że po szybkiej, wstępnej lekturze, spółka dementuje tezy zawarte w raporcie Ningi Research.

"W szczególności całkowicie nieprawdziwe są dane dotyczące wpływu hurtu do MKRI (Worldbox) na wyniki Grupy – kluczowa teza raportu jest czystą manipulacją, istotnie odbiegającą od faktów. Jest to typowa sytuacja mocno skoordynowanych działań wspierających krótkie pozycje agresywnych inwestorów spekulacyjnych, mających otwarte krótkie pozycje na akcjach CCC, które być może są w tym momencie zamykane. Jest to podobna sytuacja do tej, która spotkała niedawno spółkę LPP" – napisał Latocha.

"Raport zawiera nieprawdziwe informacje, w szczególności w odniesieniu do MKRI. Bez wsparcia i umowy franczyzowej MKRI z CCC, spółka MKRI by zapewne upadła, jak to szczegółowo opisaliśmy we wniosku do UOKIK. Grupa zamierza przejąć pakiet kontrolny (czekamy tylko na zgodę UOKiK), a międzyczasie współpracuje z tą spółką w oparciu o nasz brand (Worlbox) i szczegółową umowę franczyzową zabezpieczającą odpowiednio interesy CCC i bezpieczeństwo współpracy" – dodał.

Po publikacji raportu ningi Research, w czwartek ok. godziny 11:40 kurs akcji CCC na warszawskiej spadał o 6,75 proc. do 143,7 zł, zaś najniższy poziom kursu w czwartek sięgnął ok. 132,4 zł za sztukę.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,44 mld zł w roku obrotowym 2023 r. (luty 2023 – styczeń 2024).

Czytaj też:

Gigant zwalnia pracowników. Ma zakłady w PolsceCzytaj też:

"Branży grozi zapaść". Producenci przerażeni