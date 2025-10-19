Bogaty jak Polak

Jeszcze w latach 90. XX w. nasz kraj należał do najbiedniejszych w Europie. A dziś? „Polska jest niemal tak bogata jak Wielka Brytania. Jak to możliwe, że tak szybko nas dogoniła?” – rozważał w połowie października brytyjski „The Sunday Times”. Autor tekstu Tom Calver zauważył, że już 12 z 17 regionów Polski jest bogatszych niż zachodnia Walia (czyli najbiedniejszy region Wielkiej Brytanii). Pod pewnymi względami Polska wyprzedza już zaś Wielką Brytanię. „Ma szybszy Internet, tańszą energię elektryczną i więcej szybkich kolei” – podkreślił Calver, odnotowując, że PKB na mieszkańca Polski jeszcze w 1995 r. wynosił ok. 36 proc., a obecnie stanowi już 81 proc. brytyjskiego. Ta różnica zmniejsza się z roku na rok. „Od 2019 r. polska gospodarka wzrosła realnie o prawie 18 proc., podczas gdy w Wielkiej Brytanii wzrost ten wyniósł mniej niż 1 proc”. – zauważył „The Sunday Times”. Konkluzja: Polska stała się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc do życia w Europie. Nasz sukces dostrzegają zarówno dziennikarze, jak i brytyjscy politycy. „Piętnaście lat temu polscy pracownicy przyjechali tu w poszukiwaniu możliwości.