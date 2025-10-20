Poczta Polska chce uderzyć w banki? Spółka zapowiada nowe usługi finansowe

Już w najbliższych tygodniach, jak wynika z zapowiedzi, które właśnie pojawiły się w mediach, klienci będą mogli w placówkach założyć konto bankowe, wziąć kredyt lub kupić proste ubezpieczenie. Oferta ma być maksymalnie przejrzysta i przygotowana z myślą o osobach, które wolą "załatwić wszystko od ręki", bez konieczności odwiedzania banku. Co więcej, obsługą produktów finansowych mają zajmować się wyłącznie wyspecjalizowani doradcy, nie – jak do tej pory – pracownicy łączący sprzedaż znaczków z obsługą sklepu.

Ponad miliard na cyfryzację

Równolegle Poczta inwestuje około 1 mld zł w unowocześnienie systemów informatycznych. Celem jest skrócenie czasu obsługi, automatyzacja procesów i wygodniejsze korzystanie z usług — bez kolejek i nadmiernej dokumentacji. Spółka podkreśla, że to nadrabianie wieloletnich zaległości technologicznych, które do tej pory blokowały jej rozwój.

Trwają też rozmowy nad nowym regulaminem wynagradzania. W grudniu pracownicy mają otrzymać premie o łącznej wartości około 200 mln zł. Poczta zatrudnia obecnie ok. 51 tys. osób i – mimo licznych spekulacji w tej kwestii – nie planuje redukcji etatów.

Współpraca z Orlenem jako pierwszy etap większej transformacji

Kilka tygodni temu Poczta Polska ogłosiła inne, jak podkreślano, strategiczne posunięcie – porozumienie z Orlenem dotyczące wspólnego rozwoju rynku przesyłek kurierskich. Poczta ma objąć mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka, a następnie przekazać jej własne automaty paczkowe. W kolejnych etapach możliwe będzie nawet przejęcie przez Pocztę 100 proc. udziałów.

Efektem tej współpracy ma być stworzenie sieci ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek w całej Polsce — od stacji paliw po sklepy Żabka i lokalne punkty. Obie firmy podkreślają, że chodzi o budowę silnego, krajowego gracza logistycznego, który będzie realną konkurencją dla największych międzynarodowych firm kurierskich.

