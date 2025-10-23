Tusk gotowy, aby zerwać dzisiejszy szczyt UE. Oto powód

Brukselska korespondentka RMF FM donosi, że premier Donald Tusk jest gotowy zablokować unijny szczyt, jeśli Polsce nie uda się obronić korzystnego zapisu dotyczącego ETS2. Umożliwia on przesunięcie w czasie obowiązku wdrożenia tego kontrowersyjnego systemu. Na jego mocy Komisja Europejska jest zobowiązana do "przedstawienia rewizji ram wdrażania ETS2, obejmującego wszystkie istotne aspekty".

W Brukseli pojawiają się jednak głosy, że Komisja Europejska chce zamienić wymóg "rewizji" przepisów dotyczących ETS2 na "przegląd". W praktyce miałoby to oznaczać, że opóźnień we wdrażaniu systemu nie będzie, a KE przedstawi jedynie niezobowiązujący raport.

Zgodnie z obecnymi ustaleniami, ETS2 ma wejść w życie w 2027 roku. Przypomnijmy, że w Polsce jest to rok wyborów do parlamentu.

Ogromne koszty ETS2

O kosztach wdrożenia w Polsce ETS 2 Magdalena Uchaniuk rozmawiała w Radio Wnet z prof. Ziemowitem Malechą z Politechniki Wrocławskiej. Przypomnijmy, że ETS to unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla. Jego druga odsłona ma objąć transport drogowy i budynki mieszkalne, co oznacza, że koszty opodatkowania z tego tytułu poniosą w praktyce wszyscy obywatele.

Z raportu "Energia, transport, społeczeństwo. Wpływ systemu ETS 2 na gospodarkę Polski" wynika, że w rezultacie wprowadzenia ETS 2 np. cena litra benzyny wzrośnie od 54 groszy do 1,48 zł. (Diesel wzrost od 63 gr. do 1,71 zł na litrze). Łącznie koszty wzrostu cen paliw związane z ETS 2 w transporcie wyniosą Polaków od prawie czterech do 10 miliardów euro rocznie.

ETS 2 za ogrzewanie gospodarstw domowych, będzie kosztowało Polaków dodatkowe od dwóch do pięciu miliardów euro rocznie.

Według prof. Malechy z analizy raportu wynika, że po wprowadzeniu ETS 2 przeciętna rodzina będzie musiała dopłacać dodatkowo 1000–1500 zł miesięcznie.

