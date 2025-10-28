Upadłość Cinkciarz.pl. Sąd zdecydował

Już od lata 2024 roku klienci kantoru internetowego skarżyli się na opóźnienia, a nawet brak realizacji transakcji. "Niektórzy czekają na stosunkowo niewielkie kwoty od internetowego kantoru, opiewające na kilkaset złotych, inni na tysiące, ale sporo jest też przypadków, gdy wierzytelności sięgają dziesiątek, a nawet setek tysięcy złotych" – podaje portal Business Insider Polska.

Wielkie straty klientów. Jeden z nich ogłosił upadłość

Wiosną br. jeden z wierzycieli musiał nawet złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Kantor internetowy był my bowiem winien 2 mln zł.

Działalność firmy zwróciła uwagę śledczych. Prokuratura Regionalna w Poznaniu wszczęła śledztwo w sprawie serwisu 3 października 2024 r. Zarzuty w sprawie postawiono 5 marca 2025 r. Dotyczą między innymi popełnienia przestępstwa oszustwa polegającego na doprowadzeniu szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Łączne szkody klientów szacuje się obecnie na około 125 mln zł.

Prezes Cinkciarz.pl poszukiwany listem gończym

Jak poinformowała w lipcu br. Prokuratura Regionalna w Poznaniu, Marcin P., prezes zarządu Cinkciarz.pl, jest poszukiwany listem gończym.

Decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny, który przebywa obecnie poza granicami Polski, wydał sąd.

Sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa. Wskazał też na ryzyko matactwa procesowego i ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości – przekazała prok. Anna Marszałek, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Za zarzucane czyny Marcinowi P. grozi do 25 lat więzienia.

W marcu tymczasowo aresztowany został członek zarządu spółki, Robert G., któremu zarzucono współudział w oszustwie. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Z kolei w maju sąd aresztował Monikę J., główną księgową i prokurentkę firmy. Kobieta przyznała się do stawianych jej zarzutów i złożyła obszerne wyjaśnienia.

