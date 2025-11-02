A skąd Mentzen weźmie na to pieniądze?
Udostępnij2 Skomentuj
Ekonomia
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

A skąd Mentzen weźmie na to pieniądze?

Dodano: 
Sławomir Mentzen (Konfederacja)
Sławomir Mentzen (Konfederacja) Źródło: PAP / Maciej Kulczyński
PROSTO ZYGZAKIEM Wprost serce rośnie, gdy człowiek czyta zapewnienia składane przez polityków przed zdobyciem przez nich władzy.

Czyli wtedy, gdy jeszcze zabiegają o przychylność jak największej liczby wyborców i żadna siła nie jest wstanie powstrzymać ich przed składaniem najwymyślniejszych nawet obietnic. Czego to się wtedy człowiek nie nasłucha! A że na pewno zmienią to i tamto, a naprawią tamto i owamto, że zreformują, uzdrowią i podniosą, a także rozwiną i usprawnią. Apotem, jak przychodzi co do czego, to wiadomo.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także