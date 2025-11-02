Koniec z kolczastymi płotami i hałasem w blokach. Rewolucja od 2026 roku

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych ma poprawić bezpieczeństwo, komfort i efektywność energetyczną budynków. Przepisy obejmą zarówno nowe inwestycje, jak i przebudowywane obiekty, a obowiązywać będą od 20 września 2026 roku.

Nowe zasady dla ogrodzeń i wyższe standardy akustyczne

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian będą nowe wymogi dotyczące ogrodzeń. Zgodnie z projektem, ostro zakończone elementy, drut kolczasty czy tłuczone szkło nie będą mogły znajdować się niżej niż 2,2 m od ziemi. Obecnie dopuszczalna wysokość to 1,8 m. Celem zmian jest poprawa bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Co ważne, nowe przepisy nie obejmą istniejących ogrodzeń.

Od 2026 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne będą musiały spełniać wyższe standardy akustyczne klasy AQ–0. Oznacza to lepszą izolację ścian i stropów oraz ograniczenie przenikania hałasu między lokalami. Ma to poprawić komfort i prywatność mieszkańców w budynkach jednorodzinnych, bliźniaczych i wielorodzinnych.

Termomodernizacja i obowiązkowa fotowoltaika

Nowe przepisy zaostrzają wymagania dotyczące energooszczędności i bezpieczeństwa pożarowego. Przy ocieplaniu budynków trzeba będzie stosować materiały ognioodporne, np. wełnę mineralną. Od 31 grudnia 2026 roku instalacje fotowoltaiczne staną się obowiązkowe w budynkach użyteczności publicznej i gospodarczych powyżej 250 metrów kwadratowych, jeśli będzie to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Co istotne, dla budynków mieszkalnych wymóg ten zacznie obowiązywać od końca 2029 roku.

Dostosowane zostaną również odległości od granicy działki. Ściana bez okien lub drzwi będzie mogła znajdować się cztery metry od granicy, zamiast dotychczasowych pięciu. W przypadku elewacji z oknami lub drzwiami odległość pozostanie bez zmian. Nowością będzie obowiązek montażu wind w budynkach dwu- i trzykondygnacyjnych – zarówno użyteczności publicznej, jak i mieszkalnych. Ma to zwiększyć dostępność architektoniczną, zwłaszcza dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Resort rozwoju zapowiada, że nowe przepisy mają uczynić polskie budownictwo bardziej bezpiecznym, komfortowym i przyjaznym środowisku. Deweloperzy i inwestorzy, którzy planują nowe inwestycje po wrześniu 2026 roku, będą mieli obowiązek dostosować projekty do nowych standardów technicznych.

