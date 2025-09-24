Jawność cen spowolniła sprzedaż mieszkań. "Wstrzymanie decyzji"

– Wprowadzenie obowiązku publikowania cen wszystkich mieszkań oferowanych do sprzedaży od 11 września br. przejściowo spowodowało wstrzymanie decyzji o zakupie przez klientów – poinformował prezes Murapolu Nikodem Iskra. Ocenił, że klienci korzystają z nowej możliwości i odbierają ją pozytywnie.

"W pierwszych dwóch tygodniach września obserwowaliśmy pewne przekładanie decyzji. Procesy decyzyjne uległy u klientów spowolnieniu, ponieważ czekali na wprowadzenie jawności cen. (...) Po wprowadzeniu tej jawności cen mamy bardzo dużo mieszkań w krótkich rezerwacjach i dobry kontakt z klientami, natomiast klienci potrzebują czasu, podobnie jak w przypadku ogłoszeń programów rządowych też sprzedaż doznała wahnięć i przesunięć. Teraz nadrabiamy – wskazał szef firmy deweloperskiej na konferencji prasowej. – Klienci korzystają z tego narzędzia. Odbierają je pozytywnie – dodał.

Ceny mieszkań spadną?

Iskra podkreślił, że jawność cen to kolejny element, który sprawia, że trwa "rok klienta", ale mimo to ceny mieszkań nie spadną. – Mówimy o stabilizacji cen. Na pewno nie spodziewamy się spadków – stwierdził. Zwrócił uwagę, że na rynku stabilizują się koszty wykonawstwa, a ceny materiałów nawet spadają.

11 lipca 2025 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, która nakłada na deweloperów obowiązek publikowania cen ofertowych mieszkań i domów. To duża zmiana w funkcjonowaniu rynku mieszkaniowego. Od 11 lipca obowiązek ten dotyczył inwestycji, w których sprzedaż rozpoczęła się od tej daty, natomiast od 11 września obejmuje wszystkich deweloperów i wszystkie projekty.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2023 r.

Czytaj też:

Ulga mieszkaniowa już nie dla wszystkich. Rząd chce ją mocno ograniczyć