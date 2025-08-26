Rząd uruchomi portal z danymi o obrocie mieszkaniami

Rzecznik rządu Adam Szłapka oznajmił we wtorek na konferencji po posiedzeniu rządu, że narzędzie to ma ułatwić kupującym wybór najkorzystniejszej oferty na rynku nieruchomości.

Rządowy portal dla kupujących mieszkanie

Rządowy komunikat głosi, że portal DOM zapewni "otwarty i bezpłatny dostęp do wiarygodnych i aktualnych informacji o średnich cenach transakcyjnych nieruchomości mieszkaniowych". Chodzi o to, by każdy mógł szybko i łatwo sprawdzić poziom cen na lokalnym rynku, a tym samym wybrać ofertę w najkorzystniejszej cenie.

Użytkownicy będą mogli filtrować dane z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju nieruchomości, powierzchni użytkowej, liczbie pokoi, a także czy do transakcji doszło na rynku pierwotnym, czy wtórnym. Wynik ma być prezentowany na mapie.

DOM. Skąd będą pochodzić dane?

Dane będą prezentowane zbiorczo m.in. w formie informacji o średniej cenie lub medianie, z zachowaniem prywatności stron transakcji. Statystyki będą generowane wyłącznie przy odpowiednio dużej liczbie, co najmniej 6 transakcji.

Gromadzone przez DOM informacje będą pobierane z trzech źródeł. Pierwsze to ewidencja Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG), z której pozyskiwane będą dane ma temat rynku pierwotnego, które uzupełniane będą informacjami od deweloperów i innych profesjonalnych podmiotów zajmujących się sprzedażą nieruchomości.

Dane pochodzące z aktów notarialnych dotyczących zarówno transakcji na rynku pierwotnym, jak i wtórnym zapewniać będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Portal prowadzony będzie przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

DOM ma zostać uruchomiony po upływie 20 miesięcy od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Dr hab. Izdebski: Ceny mieszkań powinny być jawne już dawnoCzytaj też:

Ceny mieszkań. Tego trendu należy się spodziewać