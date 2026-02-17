Polska musi zapłacić 1 mld dolarów? Biały Dom rozwiewa wątpliwości

Rada Pokoju jest organizacją międzynarodową, której celem jest „promowanie stabilności, przywracanie niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju na obszarach dotkniętych konfliktem lub zagrożonych nim”.

Powstanie Rady Pokoju zainicjował Donald Trump. Mogą do niej przystąpić tylko państwa zaproszone przez Stany Zjednoczone.

Pierwsze posiedzenie Rady Pokoju odbędzie się 19 lutego.

Biały Dom odpowiada na wątpliwości

Jedną z budzących największe kontrowersje informacji wokół Rady Pokoju była kwestia wpłaty 1 mld dolarów. Jak się okazuje, nie jest ona obligatoryjna.

"Wszelkie wpłaty na rzecz Board of Peace są dobrowolne. Udział w spotkaniu Rady nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi" – napisała służba prasowa Białego Domu w odpowiedzi na pytania dziennikarzy Wirtualnej Polski.

Nawrocki nie weźmie udział w pierwszym posiedzeniu Rady

Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował na platformie X, że „w czwartkowym spotkaniu inaugurującym Radę Pokoju w Waszyngtonie, prezydenta RP Karola Nawrockiego będzie reprezentował szef Biura Polityki Międzynarodowej minister Marcin Przydacz”.

Trump: Nieograniczony potencjał

Trump przekazał nowe informacje na temat Rady Pokoju za pośrednictwem wpisu opublikowanego na platformie Truth Social. Podkreślił w nim, że Rada Pokoju ma "nieograniczony potencjał", a przedstawiony wcześniej plan trwałego zakończenia konfliktu w Gazie został, jak zaznaczył, jednogłośnie przyjęty przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.

Z zapowiedzi wynika, że państwa członkowskie nie tylko przeznaczą ponad 5 miliardów dolarów na odbudowę Gazy i pomoc humanitarną, ale także skierują tysiące osób do Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych oraz lokalnej policji. Ich zadaniem ma być utrzymanie bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Trump zaznaczył jednocześnie, że po zakończeniu wojny na Bliskim Wschodzie kluczowe znaczenie ma pełna demilitaryzacja Hamasu i dotrzymanie wcześniejszych zobowiązań.

