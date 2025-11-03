"Przemysł się dusi". Morawiecki: Co robi rząd? Dokłada kolejne podwyżki

Morawiecki zamieścił w mediach społecznościowych spot, w którym alarmuje o nabierających tempa zwolnieniach grupowych w Polsce. Media regularnie podają informacje o zgłaszanych do urzędów pracy zawiadomieniach zarówno od średnich, jak i dużych firm. Ostatnim głośnym przypadkiem był Blachotrapez z Podhala, który planuje zredukować załogę o 70 osób.

– W całej Polsce rośnie fala masowych zwolnień. Do końca września pracodawcy zgłosili redukcję ponad 88 tysięcy miejsc pracy. To o 53 tysiące więcej, niż w całym poprzednim roku. Przemysł się dusi, firmy upadają pod ciężarem kosztów – mówi lektor na nagraniu zamieszczonym przez Morawieckiego.

– Co robi rząd? Dokłada kolejne podwyżki. W 2026 roku opłata mocowa wzrośnie o ponad 50 procent. Mała piekarnia zapłaci o 10 tysięcy złotych więcej rocznie. Duża fabryka prawie 10 milionów – mówi dalej. Na końcu słyszymy apel do premier Tuska o zdrożenie planu energetycznego, który ma naprawić rynek i obniżyć koszty.

Firmy zwalniają coraz częściej

Tylko do końca września pracodawcy zgłosili chęć zwolnienia ponad 88 tys. pracowników, czyli o 53,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.

Wpływ na taki wynik ma jedno województwo, a wskazując precyzyjniej – powiat. Chodzi o miasto stołeczne Warszawa.

Jak podaje portal Business Insider Polska, rok do roku rośnie liczba zgłaszanych do zwolnień. "W 2022 r. zagrożonych utratą pracy było 26 271 osób, w 2024 r. 34 191, a w 2025 r. już 88 053, i to tylko do września 2025 r." – czytamy.

Największą liczbę zgłoszeń dotyczących zwolnień odnotowano w województwie mazowieckim – 68 227 przypadki. Jest to rekordowy wzrost, ponieważ w analogicznym okresie w 2024 r. zwolnieniem były zagrożone 9 304 osoby, natomiast w poprzednim roku 12 863 pracowników.

