Morawiecki wbił szpilę Tuskowi. "Zimne drugie danie"

Ostatnie działania ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka bardzo spodobały się premierowi Donaldowi Tuskowi. Szef rządu opublikował w środę na platformie X nagranie, na którym wyraził osobliwą "pochwałę" dla swojego ministra. Na krótkim filmie widać, jak Tusk je zupę, a później puszcza oko do kamery. – Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser – powiedział.

Na post premiera postanowił zareagował szef Ministerstwa Sprawiedliwości. "Smacznego!" – napisał Waldemar Żurek.

Nagranie opublikowane przez szefa rządu skomentował też Mateusz Morawiecki. Polityk PiS opublikował przerobiony kadr z wideo, na którym dopisano: "Będzie jeszcze drugie danie, ale zimne, bo wchodzi ETS2".

twitter

Wniosek o uchylenie immunitetu i areszt dla Ziobry

Prokuratura złożyła we wtorek wniosek o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Chce także tymczasowego aresztowania posła PiS. Według prokuratury, istnieje podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która rzekomo przywłaszczyła ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. – Podstawą skierowania wniosku są ustalenia dokonane w toku postępowania prowadzonego przez Zespół Śledczy nr 2 Prokuratury Krajowej – poinformowała prok. Anna Adamiak, rzecznik prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Do tych zarzutów odniósł się już sam Zbigniew Ziobro. – Przez całe życie walczyłem z przestępczością. To między innymi dzięki moim działaniom Polacy czują się bezpieczniej. Rozbiliśmy mafie VAT-owskie, setki miliony złotych trafiły z powrotem do budżetu państwa zamiast do kieszeni przestępców. To między innymi z takich pieniędzy przeznaczyliśmy środki na straże pożarne, na szpitale, na klinikę "Budzik", na remont prokuratury 14 mln zł czy na CBA 25 mln zł. I to rzekomo jest zarzut sprowadzający się do tego, że ja miałem te środki przywłaszczyć – skomentował były minister sprawiedliwości. – To pokazuje karkołomność tych zarzutów. To pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską – dodał.

Czytaj też:

"Niestety tak wygląda prawda o ETS2, reszta to bajki Tuska". Saryusz-Wolski publikuje dokument UE