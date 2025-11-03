Koniec PGNiG. Orlen zamyka znaną markę

PGNiG dostarcza gaz do ok. 7 milionów klientów w kraju. Wkrótce jednak marka zniknie (podobnie jak przestał istnieć szyld Lotosu).

Według ustaleń Business Insider Polska, w poniedziałek władze Orlenu poinformowały pracowników gazowego giganta, że marka PGNiG przestanie istnieć i przekształci się w Orlen. O zmianach miał poinformować prezes spółki Ireneusz Fąfara w specjalnym nagraniu video. "Dodatkowo na bazie spółki PGNiG Obrót Detaliczny powstanie zupełnie nowy podmiot, który będzie zatrudniał około 35 tys. pracowników i będzie drugą co do wielkości firmą w grupie Orlen" – czytamy.

Wielka integracja

– Przestanie istnieć PGNiG Obrót Detaliczny, czyli spółka zajmująca się sprzedażą gazu i mająca w skali całego kraju około 7 mln klientów – twierdzi rozmówca Business Insider Polska, który brał udział w spotkaniu pracowników PGNiG. Informator wskazuje, że "Orlen zdecydował się na utworzenie na bazie spółki PGNiG Obrót Detaliczny zupełnie nowego podmiotu i marki – MyOrlen".

W ramach tej marki mają zostać zintegrowane wszystkie detaliczne biznesy grupy Orlen zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. W sumie to kilkanaście spółek operujących na siedmiu rynkach. – MyOrlen to nowa nazwa dla całego detalu grupy, czyli sprzedaży m.in. paliw, zintegrowanej sprzedaży gazu i energii, sprzedaży na stacjach paliw czy elektromobilności – podkreśla rozmówca BI.

Według ustaleń portalu, proces rebrandingu i tworzenia marki MyOrlen zacznie się już na początku 2026 r. Konsolidacja spółek zajmujących się sprzedaż detaliczną w grupie Orlen w jednym podmiocie, ma być rozłożona w czasie i docelowo zakończy się w 2027 r. Centra obsługi klientów, które do tej pory funkcjonowały pod szyldem PGNiG mają mieć nowe logo MyOrlen – czytamy.

Czytaj też:

Uwaga kierowcy! Diesel zamiast benzyny na jednej ze stacji Orlenu