Uwaga kierowcy! Diesel zamiast benzyny na jednej ze stacji Orlenu

Trudność spotkała kierowców korzystających ze stacji paliw przy ul. Kapitulnej we Włocławku. W weekend pojawiła się informacja że kilka dni wcześniej doszło tam do pomyłki – podczas uzupełniania zbiorników, do tego przeznaczonego na benzynę wlano diesel (olej napędowy). Zatankowanie auta przystosowanego do benzyny olejem napędowym może doprowadzić do poważnego uszkodzenia pojazdu.

Redakcję WP o pomyłce powiadomił jeden z mieszkańców Włocławka. "Włocławek, nowa stacja Orlen przy Castoramie. Ludzie tankowali diesel, myśląc, że to benzyna. Orlen nie wydał oficjalnego komunikatu, ale oddaje za poniesione szkody, a osób poszkodowanych jest sporo" – przekazał czytelnik. W mediach społecznościowych jeden z kierowców napisał: "Silnik mam do naprawy przez Orlen i teraz kogo mam ścigać do odpowiedzialności, kierownika Orlenu?". Kierowcy wyrażali oburzenie na brak informacji o pomyłce ze strony stacji: ""Szkoda tylko, że sama stacja na ten temat milczy, że nie było żadnego komunikatu z ich strony, tylko poszkodowani dowiadują się z innych źródeł, i dopiero teraz. Gdyby sprawa nie zostałaby ujawniona, rozeszłoby się po kościach".

Orlen potwierdza, że doszło do błędu

W odpowiedzi na pytania WP, sieć Orlen potwierdziła w poniedziałek, że doszło do pomyłki na stacji przy ul. Kapitulnej we Włocławku. Rzecznik prasowy koncernu poinformował, że "doszło do błędu po stronie zewnętrznego dostawcy odpowiedzialnego za napełnianie zbiorników".

"W jego wyniku niewielka ilość oleju napędowego znalazła się w zbiorniku z benzyną Pb95. Do pomyłki doszło podczas uzupełniania paliwa, a po jej wykryciu sprzedaż została natychmiast wstrzymana" – przekazał Mateusz Witczyński, rzecznik prasowy Orlenu. "Zbiornik został oczyszczony, a sprzedaż zostanie wznowiona jeszcze dzisiaj" – dodał.

Sieć przeprasza za pomyłkę. Witczyński nie odpowiedział jednak na pytanie WP, kiedy konkretnie odkryto pomyłkę i jak wielu kierowców mogło zatankować samochód niewłaściwym paliwem. Jednocześnie przedstawiciel Orlenu zachęca do zgłaszania incydentów poprzez formularz szkody OC na stronie opinie.orlen.pl/Forms/Mobile/ZglosSzkodeOC lub telefonicznie pod numerem infolinii: 801 167 536 (z telefonów komórkowych – 502 167 536).

