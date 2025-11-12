Krajowy System e-Faktur będzie bezpieczny? Niepokojące doniesienia mediów

Nowe przepisy zakładają, że od 2026 r. wszystkie faktury będą musiały być wystawiane i odbierane wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem centralnej platformy nadzorowanej przez administrację skarbową - Krajowy System e-Faktur. Ma on uprościć system podatkowy, dokonać cyfryzacji obrotu gospodarczego oraz zwiększyć jego przejrzystość. KSeF będzie obowiązkowy.

Wdrożenie systemu odbędzie się w dwóch etapach. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie duże firmy (z obrotami przekraczającymi 200 mln zł w 2024 r.), zaś od 1 kwietnia 2026 r. KSeF stanie się obowiązkowy dla wszystkich pozostałych podatników, z wyjątkiem niektórych mikroprzedsiębiorstw.

Niepokojące doniesienia mediów

Jak informuje "Rzeczpospolita", przygotowania do wdrożenia KSeF budzą niepokój za sprawą bezczynności służb. Gazeta donosi, że jak dotąd system nie został sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa. Ani Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, ani Centrum Zwalczania Cyberprzestępczości w Policji, jak również NASK nie przeprowadziły odpowiednich procedur.

A potencjalne niebezpieczeństwo jest ogromne. System ma każdej godziny monitorować ok. 20 mln faktur, tym samym mając wgląd w niemal wszystkie transakcje biznesowe w Polsce. Ministerstwo Finansów zapewnia, że dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć KSeF przed atakami z zewnątrz, czy nieuprawnionym dostępem z wewnątrz rządowych instytucji.

Nowe realia dla przedsiębiorców

Wśród udogodnień przewidzianych w systemie znajdą się m.in. możliwość wystawiania faktur offline z kodem QR i późniejszym ich przesłaniem do systemu (tzw. tryb offline24), dodawanie załączników (z limitem rozmiaru), a także zmodyfikowane zasady dokonywania korekt VAT.

Aby ułatwić przedsiębiorcom przejście na nowy system, rząd zapowiedział, że do końca 2026 roku nie będą nakładane kary za błędy w e-fakturowaniu. Przez ten czas możliwe będzie również dalsze korzystanie z faktur wystawianych przez kasy fiskalne – pod warunkiem podania numeru NIP nabywcy

