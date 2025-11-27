Darmowe leki, czyli "darmocha” "od PiS”

I nie chodzi mi o pieniądze należne PiS, tak jak każdej innej, spełniającej określone warunki, partii politycznej – w ramach finansowania jej działalności z budżetu państwa; nie, mnie chodzi o kupowanie za pieniądze podatników prezentów wyborczych dla własnych wyborców.

Taką niezwykle cenną grupą wyborczą „od zawsze” byli dla PiS m.in. emeryci. Jak wiadomo, PiS za pieniądze podatników sfinansował im w trakcie swojej kadencji całe mnóstwo prezentów wyborczych, na czele z 13. i 14. emeryturami, które np. w 2024 r. kosztowały podatników ponad 25 mld zł. „Trzynastkę” PiS wprowadził przed wyborami w 2019 r., a „czternastkę” przed wyborami w 2023 r.