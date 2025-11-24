Strajk w zakładach. Padły oskarżenia o zastraszanie

W poniedziałek, mimo mrozu, osoby zatrudnione w zakładach nie przestają protestować. Na miejscu jest policja. Strajkujący zarzucają władzom, że wysłały niewyszkolonych pracowników biurowych do wykonywania zadań w dziale produkcji, a także nielegalnie dostarczają materiał rurami. – Dyrekcja nie chce kompromisu, pracownicy są zastraszani – powiedziała Radiu Zet liderka strajku Katarzyna Jamróz.

Protestujący twierdzą również, że część pracowników otrzymała propozycję otrzymania jednorazowej premii w zamian za rezygnację ze strajku i organizowania blokady.

W próbę rozwiązania konfliktu zaangażował się burmistrz Chrzanowa. Samorządowiec zorganizował rozmowy między pracownikami i dyrekcją zakładu. Negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem.

Firma odrzuca oskarżenia. Apel do pracowników

Z kolei Valeo zapewnia, że nikogo nie zastrasza i nie łamie prawa. Jednocześnie firma podkreśla, że blokada zakładu jest nielegalna i może doprowadzić do jego upadku.

Jak podaje Radio Zet, pracownicy domagają się tysiąca złotych podwyżki i wyższych dodatków do pensji.

Dyrekcja zapewnia natomiast, że w tym roku przyznała już podwyżki, a kolejne żądania ze strony pracowników są po prostu niemożliwe do spełnienia. Kierownictwo zwraca uwagę na trudną sytuację branży motoryzacyjnej.

Valeo podkreśla, że chce uniknąć zwolnień, a do pracowników zwraca się z apelem o współpracę i cierpliwość.

Szkody dla środowiska? Niemcy zaniepokojeni

W ubiegłym roku magazyn "Focus" chwalił polską gospodarkę za przyciąganie inwestorów. Wskazywał jednak, że dzieje się to ze szkodą dla środowiska.

Autorzy artykułu zastanawiają się, czy aby Miele i inni producenci, którzy przenoszą swoje firmy do Polski, robią dobrze ignorując fakt, że w naszym kraju wciąż zbyt mało energii produkuje się z odnawialnych źródeł. Magazyn wspomina, że swoje zakłady przeniosły lub niedługo przeniosą do Polski takie firmy jak Volkswagen, Valeo czy Bernafon (producent aparatów słuchowych).

"VW ogłosił, że nie będzie już budować spalinowego golfa w Wolfsburgu, tylko w Polsce. Mercedes buduje fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze. A Szwedzi z Ikei, którzy tak bardzo dbają o swój ekologiczny wizerunek, produkują większość swoich drewnianych mebli w Polsce. Oczywiście pochodzenie energii odgrywa podrzędną rolę dla wszystkich tych firm" – czytamy.

