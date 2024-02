Niemcy krytykują firmy, które przenoszą produkcję do Polski. Wskazują na jedną kwestię

Niemiecka firma Mile produkująca sprzęt AGD zdecydowała się przenieść część swojej produkcji do Polski. Fakt ten zainspirował magazyn "Focus" do przyjrzenia się atrakcyjności polskiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów. Jak się okazało, wiele średnich firm jest zainteresowanych przeniesieniem swojej działalności do naszego kraju.

Dziennikarze przytaczają dane, z których wynika, że 23 procent firm chcących przenieść swoją siedzibę wybrało Polskę – wyprzedzając Niemcy (19 procent) i Turcję (12 procent). Obecnie znajduje się (w Polsce) prawie 6 000 niemieckich spółek zależnych, które łącznie zatrudniają około 430 000 osób. W ostatnich latach niemieckie firmy zainwestowały w Polsce ponad 40 miliardów dolarów.

Autorzy tekstu widzą jednak jeden zasadniczy problem – fabryki w Polsce są zasilanie prądem pochodzącym z elektorowi spalających węgiel. A to szkodzi środowisku.

Brudna energia

"Focus" przypomina, że "ponad 60 procent energii wyprodukowanej w ubiegłym roku [w Polsce – przyp. red.] pochodziło z węgla, najbrudniejszego źródła energii z punktu widzenia klimatu. Elektrownia Bełchatów w Polsce jest największą na świecie elektrownią opalaną węglem brunatnym".

Autorzy artykułu zastanawiają się, czy aby Miele i inni producenci, którzy przenoszą swoje firmy do Polski, robią dobrze ignorując fakt, że w naszym kraju wciąż zbyt mało energii produkuje się z odnawialnych źródeł. Magazyn wspomina, że swoje zakłady przeniosły lub niedługo przeniosą do Polski takie firmy jak Volkswagen, Valeo czy Bernafon (producent aparatów słuchowych).

"VW ogłosił, że nie będzie już budować spalinowego golfa w Wolfsburgu, tylko w Polsce. Mercedes buduje fabrykę elektrycznych samochodów dostawczych w Jaworze. A Szwedzi z Ikei, którzy tak bardzo dbają o swój ekologiczny wizerunek, produkują większość swoich drewnianych mebli w Polsce. Oczywiście pochodzenie energii odgrywa podrzędną rolę dla wszystkich tych firm" – czytamy.

