"Sierota" z Radomia szuka ojca

I właśnie tak rzecz się ma z gigantycznym lotniskiem w Radomiu, przed którego budową w takiej skali ostrzegali właściwie wszyscy znawcy rynku lotniczego, których ówcześni – ci sprzed kilku lat – zwolennicy (nie tylko radomskiej) gigantomanii na każdym kroku zbywali ogólnikami, wyśmiewając ich brak wiary w powodzenie tego przedsięwzięcia. Ówcześni zwolennicy gigantomanii, którzy ze swego umiłowania dla rzeczy wielgachnych nawet nazwę dla radomskiego portu wybrali mało trzymającą kontakt z ziemią, ponieważ nazwali je Lotniskiem Warszawa-Radom, choć Radom od Warszawy dzieli… ponad 100 km! No i teraz, gdy wszyscy oni zapadli się pod ziemię, próbuje ich odszukać Prokuratura Regionalna w Lublinie.