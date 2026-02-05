Burza wokół InPostu. Firma oferuje kurierom ciepłe napoje, "ale nie za darmo"

W związku z panującymi mrozami, kurierom InPostu zostały udostępnione ciepłe napoje. "Drodzy! Dziękuję za Waszą ciężką pracę w tych trudnych, zimowych warunkach! W każdym oddziale czeka na Was ciepła herbata i kawa, abyście mogli się ogrzać przed trasą, po powrocie i w przerwach. Dbajcie o siebie. Jesteście niezastąpieni" – napisał Rafał Brzoska, prezes Grupy InPost, w wewnętrznym komunikacie.

Na jakiej zasadzie kurierzy mogą korzystać z kawy i herbaty? Portal Finanse WP wskazuje, że zakup ciepłych napojów odbywa się za pomocą kart vendingowych. Kurierzy korzystają z nich na co dzień w ramach benefitu pracowniczego, umożliwiającego zakup artykułów z automatów. Karty te są co miesiąc doładowywane.

Burza na forach dla kurierów

"Inicjatywa InPostu spotkała się jednak z mieszanym odbiorem. Część osób doceniła gest firmy, jednak niektórzy użytkownicy zwrócili uwagę, że napoje nie są do końca darmowe, co wywołało szeroką dyskusję w mediach społecznościowych. Przede wszystkim na grupach dla kurierów" – opisuje portal, a następnie przywołuje wpisy z tych grup: "Jak byłem w InPost, to napoje były odpłatnie"; "PS. Kawka 3 zł w automacie, zupka 4,50"; "Tymczasem kawka 2 zł". "To Wy tego nie macie w standardzie?"; "To nie jest darmowe, tylko z automatu, za który płacimy".

Rzecznik InPostu potwierdza, że w oddziałach spółki kurierzy mają dostęp do ciepłych napojów. "W związku z panującymi mrozami, zapewniliśmy kurierom dostęp do ciepłych napojów. W każdym z naszych oddziałów zorganizowany został punkt z kawą i herbatą" – przekazał Wojciech Kądziołka. "Ponadto, niezależnie od bieżącej sytuacji, nasi kurierzy na co dzień korzystają z kart vendingowych, które są comiesięcznie doładowywane w ramach benefitu. Karty te umożliwiają zakup artykułów, w tym ciepłych napojów, z automatów dostępnych we wszystkich naszych oddziałach. W związku z niskimi temperaturami, dodatkowo doładowaliśmy te karty, zwiększając tym samym dostępność do wybranych produktów" – dodał.

Czytaj też:

"Macie prawo nie pracować". Minister reaguje na aferę w Dino