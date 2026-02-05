Obniżka stóp procentowych. Glapiński wskazał datę

Z jego słów wynika, że marzec będzie dobrym momentem na kolejną obniżkę stóp procentowych.

"Zakładamy, że inflacja będzie mniej więcej zgodna z celem NBP w całym roku, czyli że się może trochę obniżyć jeszcze. Czyli będzie bliska 2,5 (...), co oczywiście pozwala RPP pochylić się i dyskutować, czy można jeszcze obniżyć stopy procentowe. (...) Jest to oczywiście możliwe" – powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Glapiński: Członkowie RPP uznali, że dobrze poczekać do kolejnego miesiąca

Komentując wczorajszą decyzję o utrzymaniu stóp wskazał, że członkowie Rady uznali, że "dobrze poczekać do kolejnego miesiąca". Jak podkreślił, jego zdaniem ten kolejny miesiąc to będzie dobry moment na obniżkę.

"Członkowie rady uznali, że nie mają żadnych nowych danych, które by napłynęły przez trzy tygodnie; że od ostatniego posiedzenia nic istotnie nie zmieniło ich perspektywy widzenia, co może nastąpić, i że dobrze by było poczekać do następnego miesiąca" – powiedział Glapiński.

"Moim zdaniem – nie mówię w imieniu całej Rady – jeśli nasza projekcja nie pokaże nic niepokojącego, a nic nie zapowiada, żeby pojawiło się coś niepokojącego, jeśli nie nastąpią żadne niespodziewane wydarzenia zewnętrzne, to w moim przekonaniu odpowiedź brzmi tak" – dodał, pytany czy marzec będzie dobrym momentem na dalsze cięcie stóp.

Poinformował też, że w marcu będą już znane wstępne dane GUS o inflacji w styczniu, co jest bardzo ważną informacją. Ponadto wyjaśni się, czy początek roku przyniesie spodziewane hamowanie dynamiki wynagrodzeń w przedsiębiorstwach.

"Poznamy przy tym marcową projekcję – to jest dla nas najważniejsze wskazanie" – kontynuował.

Co z koszykiem inflacyjnym?

"Z kolei w połowie marca poznamy wyniki rewizji koszyka inflacyjnego przez GUS. Co roku się ten koszyk zmienia i czasami powoduje zasadnicze zmiany w wysokości inflacji" – powiedział także.

Wczoraj RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

– stopa referencyjna 4,00 proc. w skali rocznej

– stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej

– stopa depozytowa 3,50 proc. w skali rocznej

– stopa redyskontowa weksli 4,05 proc. w skali rocznej

– stopa dyskontowa weksli 4,10 proc. w skali rocznej

