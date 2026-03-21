PKO BP wydał ważny komunikat. Sprawdź, aby uniknąć kłopotów

Jak przekazał PKO BP, w nocy z soboty na niedzielę możliwe jest wystąpienie przerwy w dostępności do kilku usług. Na ten czas bank zaplanował bowiem przerwę techniczną. Między godziną 00.00 a 12.00 22 marca nie będą działać serwisy internetowe i telefoniczne iPKO oraz iPKO biznes, a także platforma Inteligo.

W tym czasie możliwe będą jedynie wypłaty z bankomatów i płatności w sklepach stacjonarnych oraz internetowych, ale tylko i wyłącznie za pomoc BLIKa. Pozostałe funkcje aplikacji pozostaną wyłączone. Klienci nie skorzystają także z opcji "Płacę z iPKO" podczas zakupów online.

Bez problemów będzie można zapłacić kartą w sklepach stacjonarnych oraz skorzystać z bankomatu. Przy płatnościach internetowych kartą dostępna ma być jedynie autoryzacja kodem SMS oraz PIN-em do karty.

Prace mają na celu poprawę funkcjonalności oraz bezpieczeństwa systemu.

Nowe limity w bankomatach

Limit jednorazowej wypłaty został obniżony z 800 zł do 200 zł. Zmiana dotyczy tylko bankomatów sieci Euronet. Użytkownicy systemu BLIK nadal mogą korzystać z innych bankomatów w Polsce, gdzie limity wypłat pozostają wyższe lub zależą od warunków banku.

"Od 19 lutego 2025 r. sieć Euronet wprowadziła limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki BLIKIEM w swoich urządzeniach. Zmiana dotyczy wyłącznie tej sieci i nie wpływa na dostępność wypłat w pozostałych bankomatach w Polsce. Użytkownicy BLIKA mogą nadal swobodnie korzystać z ponad 13 000 bankomatów działających w sieciach największych banków oraz innych operatorów, gdzie obowiązują standardowe limity transakcyjne" – czytamy w komunikacie.

Decyzja Euronetu to odpowiedź na czynniki ekonomiczne, w tym rosnące koszty obsługi wypłat gotówki, które – jak wskazano – przewyższają wpływy z transakcji realizowanych BLIKIEM.

Kosiniak-Kamysz: Chcę powiedzieć wyraźnie. Ja tego nie odpuszczę