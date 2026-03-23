Wielomilionowy projekt w Polsce. Chodzi o AI

To inwestycja w zdolność do prowadzenia badań, tworzenia własnych narzędzi i rozwijania technologii, które odpowiadają na konkretne potrzeby państwa i obywateli, podkreślił resort.

Nie tylko fabryki AI w Poznaniu i Krakowie

"Trening modeli, analiza ogromnych zbiorów danych, testowanie nowych rozwiązań – to wszystko wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego. Inwestujemy nie tylko w fabryki AI w Poznaniu i Krakowie, ale również zwiększamy moc obliczeniową w resorcie. Laboratorium AI NASK to inwestycja dla wdrożeń AI w administracji, a także łączenia badań z innowacjami. Rozwijamy polski ekosystem AI" – powiedział wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, cytowany w komunikacie.

W praktyce superkomputer oznacza konkretne nowe możliwości: rozwój narzędzi do analizy treści, pracę nad biometrią, badanie anomalii i zagrożeń w ruchu sieciowym, testowanie bezpieczeństwa modeli czy budowę rozwiązań, które muszą działać na ogromnych wolumenach danych, a jednocześnie zachować wysoką precyzję, wymieniono.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.

Taki status ma AI w Polsce

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji (AI) stanowiły kilka procent całkowitej wartości rynku IT w Polsce w 2025 r. – wynika z raportu "Rynek sztucznej inteligencji w Polsce 2026".

Opracowanie zostało przygotowane przez PMR Market Experts by Hume's. Prognozy wskazują, że do 2031 r. udział AI w krajowym rynku IT wzrośnie trzykrotnie.

"Sztuczna inteligencja (AI) zdominowała narrację o transformacji technologicznej, ale jej realny wpływ na polski rynek IT pozostaje na razie ograniczony. Jednocześnie prognozy ekspertów wskazują, że do 2031 r. udział AI w krajowym rynku IT wzrośnie trzykrotnie. To oznacza, że najbliższe lata będą okresem weryfikacji strategii, a także testem zdolności firm do przejścia od eksperymentów do skalowalnych wdrożeń" – czytamy w komunikacie.

Czytaj też:

Polacy chcą inwestować w AI

