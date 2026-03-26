Sektor bankowy niezatapialny. Oto zyski banków w zeszłym roku

"Na wynik finansowy netto sektora bankowego w 2025 r. w wysokości 48,7 mld zł złożyły się zyski netto na kwotę 51,5 mld zł wypracowane przez 538 banków (50 komercyjnych i 488 spółdzielczych) oraz straty netto o wartości 2,8 mld zł poniesione przez 15 banków komercyjnych (w tym 11 oddziałów instytucji kredytowych). Poprawa wyniku finansowego netto sektora bankowego nastąpiła głównie dzięki wyższemu wynikowi z tytułu odsetek (o 3,6 mld zł), dodatniemu wynikowi z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (2,2 mld zł wobec straty w wysokości 1,6 mld zł w 2024 r.) oraz niższym rezerwom (o 3,5 mld zł)" – czytamy w komunikacie.

Sektor bankowy w Polsce rośnie

GUS podał także, że w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku wartość kredytów sektora niefinansowego zwiększyła się o 6,1 proc. do kwoty 1 266,6 mld zł, a wartość depozytów tego sektora wzrosła o 8,3 proc. do 2 103,5 mld zł.

"Według stanu w dniu 31 grudnia 2025 r. wartość depozytów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniosła 2 372 mld zł (o 8,3 proc. więcej niż rok wcześniej), z czego 88,7 proc. należało do sektora niefinansowego, a 11,3 proc. do sektora instytucji rządowych i samorządowych. W strukturze depozytów sektora niefinansowego 68,8 proc. stanowiły depozyty bieżące. Udział depozytów terminowych zmniejszył się do 31,2 proc. (o 0,8 pkt proc.)" – czytamy dalej.

W 2025 r. nastąpiło zwiększenie liczby banków działających w Polsce do 553, przy wzroście liczby banków komercyjnych do 65 (o 3 banki) i spadku liczby banków spółdzielczych do 488 (o 1 bank).

Czytaj też:

Kiedy skarbówka zablokuje konto firmy? KAS ma duże możliwościCzytaj też:

Polska spółka zdobywa zagranicę. W tle miliardy złotych