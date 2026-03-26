Zakaz magazynowania energii w domu? Rząd szykuje rozporządzenie

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii trwają prace nad nowym rozporządzeniem, które określa warunki techniczne budynków (tzw. WT). "To jeden z najważniejszych aktów prawnych, który ma być ogłoszony w tym roku. Jego treść realnie wpłynie na funkcjonowanie i eksploatację budynków" – informuje "Gazeta Wyborcza".

Chodzi m.in. o obowiązek montażu wind w starych blokach (w razie przebudowy), obowiązek instalacji fotowoltaiki na obiektach komercyjnych, czy zakaz używania ostrych zakończeń i drutu kolczastego na ogrodzeniach.

Kulisy prac nad rozporządzeniem ws. przydomowych magazynów energii

– Prace nad projektem nie przebiegają tak transparentnie, jak powinny – powiedziała "Wyborczej" osoba biorąca udział w konsultacjach. Ostrzegła, że "wraca pomysł, by ograniczyć montaż magazynów w domach, a w mieszkaniach w blokach de facto ich zakazać".

Padają także inne pomysły, które rozmówca gazety nazywa "pseudoochroną przeciwpożarową". – Zakaz stosowania styropianu do termomodernizacji budynków, bo łatwopalny. Zakaz montażu fotowoltaiki na balkonach, bo niebezpieczna. Zakaz montażu magazynów energii (baterii) w blokach, bo mogą się zapalić – wylicza.

"Absurdy, które podwyższają koszty"

Jedna z propozycji zakłada obowiązek montażu przewodów do instalacji fotowoltaicznej w aluminiowych (w domyśle – ogniotrwałych) osłonach.

– To są absurdy, które nie służą poprawie bezpieczeństwa, za to podwyższają koszty, komplikują montaż i zniechęcają konsumentów do transformacji – alarmuje informator "GW".

Jego zdaniem istnieje ryzyko, że z Ministerstwa Rozwoju wyjdzie "gniot legislacyjny", którego nie będzie już kiedy poprawić, ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie ciągu dwóch dni.

Członkowie zespołu, którzy pracują nad zmianą przepisów, zostali zobowiązani do podpisania klauzul o zachowaniu poufności.

