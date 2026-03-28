"Robienie ludziom wody z mózgu". Szef MAP odpowiada opozycji

Miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki! – alarmuje prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Głos w sprawie cen paliw lider Prawa i Sprawiedliwości zabrał w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Miała być obniżka cen paliw, a na Orlenie od 2 dni, po cichu, podwyżki! Tylko od czwartku cena hurtowa paliwa wzrosła o ok. 300 zł!" – napisał Jarosław Kaczyński na platformie X. Dodał, iż nie dość, że Tusk wstrzymywał publikację ustawy wprowadzającej obniżki, to teraz jego nominaci w Orlenie podnoszą ceny hurtowe, drenując portfele Polaków. "Znowu oszustwo!" – podkreślił. Swój wpis były premier opatrzył hasztagiem #TuskŁupiPolaków. Komentarz Kaczyńskiego to reakcja na informację o gwałtownym wzroście cen paliw w hurcie. Z opublikowanych w sobotę danych wynika, że koncern podniósł hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześc. w stosunku do dnia poprzedniego, a hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześc.

Szef MAP: To robienie ludziom wody z mózgu

Prezesowi PiS i innym krytykom działań rządu z szeregów opozycji, odpowiedział minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Polityk wskazał, że ustawy umożliwiające obniżkę cen na stacjach benzynowych zostały opublikowane, a działania zostały wdrożone. "Wokół kolejne 'robienie wody z mózgu' obywatelom i próba zbijania kapitału politycznego. Mamy jeden z najlepszych programów osłonowych w Europie. Na szczęście większość potrafi racjonalnie ocenić, kto działa na rzecz państwa, a kto partii" – napisał Balczun na platformie X.

Minister załączył też wpis Biura Prasowego Orlenu, w którym koncern wskazał, że ciągu dwóch dni cena diesla na świecie wzrosła o 12 proc. i przebija właśnie szczyty 2022 roku. "W cenach hurtowych Orlenu ten wzrost wyniósł ok. 4,5 proc. Niemal 40 proc. diesla sprzedawanego w Polsce musimy sprowadzać z zagranicy" – podkreślono. Z danych publikowanych przez Orlen wynika, że koncern podniósł w sobotę hurtową cenę oleju napędowego Ekodiesel o 171 zł za metr sześc., a hurtową cenę benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 103 zł za metr sześc.

Według cennika hurtowego Orlenu w sobotę cena oleju napędowego Ekodiesel wynosi tam 7 041 zł za metr sześc., czyli o 171 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 6 870 zł za metr sześc. Cena benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 to 5 714 zł za metr sześc., czyli o 103 zł więcej niż dzień wcześniej, gdy było to 5 611 zł za metr sześc.

Czytaj też:

Od kiedy taniej na stacjach? Minister wskazał dzień