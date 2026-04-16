Czy NBP przez długie lata ukrywał przed Polakami setki miliardów złotych?

Otóż najbardziej niebezpieczne, najgroźniejsze było w tym wskazanie wszelkim politycznym populistom w Polsce – a tych przecież u nas „milion” – że w naszym banku centralnym, w NBP, „leży” jakiś skarb. „Leży” i „się marnuje”, bo przecież jeśli „leży”, to „się marnuje”, a można byłoby – a nawet trzeba, i to koniecznie – go wykorzystać, „z pożytkiem dla społeczeństwa”, które – wiadomo, wiadomo – „ma już po dziurki w nosie wyrzeczeń” i „chce wreszcie zacząć konsumować sukces Polski”.