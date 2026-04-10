Ile powinna wynosić płaca minimalna? Odpowiedź Polaków zaskakuje

Wyniki badania przeprowadzonego na panelu Ariadna wskazują, że 58 proc. respondentów uważa obecną płacę minimalną za zbyt niską. Za odpowiednią uznało ją natomiast 20 proc. badanych. Z kolei 8 proc. uważa, że jest ona za wysoka. Zdania w tej sprawie nie ma 14 proc. ankietowanych.

Uczestnicy badania zostali również zapytani o to, ile powinna wynosić minimalna pensja. Wyniki mogą zaskakiwać. Najwięcej, bo 26 proc. badanych uznało, że powinno to być 5000 zł brutto, czyli ok. 3740 zł "na rękę". To zaledwie o 135 zł więcej niż obecnie.

20 proc. ankietowanych wskazało sumę ok. 5500 zł brutto (4080 zł "na rękę"), 15 proc. – ok. 7000 zł brutto (czyli 5100 zł "na rękę"). 14 proc. badanych uważa, że pensja minimalna powinna wynosić ok. 6000 zł brutto (a więc 4420 zł "na rękę"), a 10 proc. – ok. 6500 zł brutto (4760 zł "na rękę"). Tylko 8 proc. badanych zaznaczyło odpowiedź powyżej 8000 zł brutto (czyli powyżej 5780 zł "na rękę").

Badanie przeprowadzono w dniach 3-7 kwietnia na grupie 1090 dorosłych Polaków.

Płaca minimalna w Polsce i w Niemczech

Od 1 stycznia 2026 r. zarówno w Polsce, jak i w Niemczech obowiązują podwyższone stawki płacy minimalnej. W Polsce wynosi ona 4 806 zł brutto miesięcznie przy pełnym etacie lub 31,40 zł brutto za godzinę pracy – wobec wcześniejszych 4 666 zł (od 1 stycznia 2025 r.).

W Niemczech minimalna stawka godzinowa to obecnie 13,90 euro brutto (ok. 59 zł), co w przeliczeniu daje ok. 2 400 euro brutto miesięcznie (ok. 10 120 tys. zł) przy pełnym etacie – niemal dwukrotnie więcej niż w Polsce.

Niemiecki pracownik za swoją pensję minimalną może kupić znacznie więcej podstawowych produktów (np. trzykrotnie więcej makaronu czy oleju niż Polak przy porównywalnych cenach w supermarketach).

Wysokie ceny wynajmu mieszkań w dużych niemieckich miastach mogą jednak ograniczać realne oszczędności – wielu pracowników minimalnych korzysta tam z dodatkowych zasiłków i programów wsparcia państwowego, co w Polsce jest znacznie rzadsze lub mniej dostępne.

