Departament Skarbu USA wydał nową licencję, która na miesiąc wyłącza spod sankcji sprzedaż rosyjskiej ropy już załadowanej na tankowce.

To druga taka decyzja Waszyngtonu w sprawie rosyjskiej ropy od rozpoczęcia wojny z Iranem. Poprzednia licencja wygasła 11 kwietnia, a USA zapowiadały, że kolejnej nie będzie.

Dmitrijew: USA zwolniły z sankcji 100 mln baryłek rosyjskiej ropy

"Przedłużenie o kolejne 30 dni autoryzacji operacji związanych z tranzytem rosyjskiej ropy, czemu sprzeciwiali się wszyscy podżegacze wojenni, ponownie obejmie ponad 100 mln baryłek ropy w tranzycie" – napisał na Telegramie Kiryłł Dmitrijew, specjalny wysłannik prezydenta Rosji Władimira Putina.

Według niego coraz więcej krajów, w tym Stany Zjednoczone, dostrzega "systemową rolę rosyjskiej ropy i gazu w zapewnieniu stabilności światowej gospodarki".

Podkreślił, że sankcje wobec Rosji są "nieskuteczne i destrukcyjne", a kolejne przedłużenie przez USA zgody na sprzedaż rosyjskiej ropy wywoła "zaniepokojenie i histerię w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii".

Wojna USA i Izraela z Iranem winduje ceny surowców

Nowa amerykańska licencja dotyczy rosyjskiej ropy i produktów ropopochodnych załadowanych na statki przed 17 kwietnia. Zwolnienie z sankcji obowiązuje do 16 maja.

Restrykcje zostały złagodzone w związku z gwałtownym pogorszeniem sytuacji na rynkach energetycznych po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej, rozpętanej przez Stany Zjednoczone i Izrael.

Zamknięcie cieśniny Ormuz przez Iran doprowadziło do spadku światowego eksportu ropy naftowej o ok. 13 mln baryłek dziennie i wzrostu cen powyżej 100 dolarów za baryłkę.

Moskwa beneficjentem konfliktu na Bliskim Wschodzie

Na kryzysie w Zatoce Perskiej korzysta Putin. Średnia cena rosyjskiej ropy Urals osiągnęła w marcu 77 dolarów za baryłkę, co stanowi najwyższy poziom od października 2023 r. Budżet Kremla na ten rok zakłada cenę 59 dolarów za baryłkę.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie odwraca uwagę świata od wojny na Ukrainie, która trwa od lutego 2022 r. i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

