Gwardia Rewolucyjna Iranu otworzyła ogień w cieśninie Ormuz

Do incydentu doszło w sobotę (18 kwietnia) ok. 20 mil morskich od wybrzeży Omanu. Jak podał Reuters, do tankowca zbliżyły się dwie uzbrojone jednostki irańskie, które oddały strzały. Według kapitana tankowca, zarówno statek, jak i załoga są bezpieczni.

Źródła Reutersa związane z bezpieczeństwem żeglugi i transportem morskim twierdzą, że marynarka wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) otworzyła ogień co najmniej do dwóch statków na wodach między wyspami Keszm i Larak.

Po tym, jak w piątek (17 kwietnia) weszło w życie zawieszenie broni między Izraelem a Libanem, że Iran zgodził się na otwarcie cieśniny Ormuz dla statków handlowych do końca obowiązywania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem. Porozumienie weszło w życie 8 kwietnia i ma obowiązywać do środy (22 kwietnia).

Według prezydenta USA Donalda Trumpa, Iran zgodził się na to, że już nigdy nie zamknie cieśniny Ormuz i z pomocą Stanów Zjednoczonych usuwa z niej wszystkie miny morskie.

Cieśnina Ormuz znów zamknięta

Ponieważ Trump nie zdecydował się na zdjęcie obowiązującej od poniedziałku (13 kwietnia) blokady morskiej irańskich portów, władze w Teheranie ogłosiły w sobotę (18 kwietnia), że sytuacja w cieśninie Ormuz wróciła do stanu poprzedniego, czyli ponownego całkowitego zamknięcia.

Według Reutersa, w cieśninie Ormuz utknęły "setki" statków i ok. 20 tys. marynarzy. Czekają na możliwość przepłynięcia tym jedynym szlakiem morskim z Zatoki Perskiej, przez który normalnie przechodzi ok. 20 proc. światowego zapotrzebowania na ropę naftową i skroplony gaz ziemny (LNG).

Blokada cieśniny Ormuz to odwet Iranu za amerykańsko-izraelskie ataki, które rozpoczęły się 28 lutego po zerwaniu przez Waszyngton negocjacji z Teheranem w sprawie jego programu nuklearnego.

