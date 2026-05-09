Rekordowy wzrost multimilionerów w Polsce. Wzrost o 109 proc. w pięć lat

W ciągu pięciu lat liczba osób posiadających majątek przekraczający 30 mln dolarów wzrosła nad Wisłą o 109 proc. – wynika z najnowszego raportu "Wealth Report 2026" przygotowanego przez firmę doradczą Knight Frank. Jeszcze w 2021 roku w Polsce było 1442 osób zaliczanych do grupy UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), czyli posiadających majątek netto przekraczający 30 mln dolarów. Dziś jest ich już 3017. To największy wzrost procentowy w Europie.

Polska rośnie szybciej niż Zachód

Pod względem liczby ultrabogatych Polska nadal pozostaje daleko za największymi gospodarkami kontynentu. Dla porównania:

w Turcji liczba ultrabogatych wzrosła o 94 proc.,

w Rumunii o 93 proc.,

w Niemczech o 32 proc.,

we Francji o 21 proc.,

a w Wielkiej Brytanii jedynie o 12 proc.

Knight Frank zwraca uwagę, że bogactwo przestaje koncentrować się wyłącznie w tradycyjnych centrach finansowych Europy Zachodniej. "Świat jest świadkiem jednej z największych zmian w globalnym podziale bogactwa w historii nowożytnej" – ocenił Liam Bailey, globalny szef badań Knight Frank. Według autorów raportu Polska znalazła się w grupie nowych, szybko rozwijających się rynków majątkowych obok takich krajów jak Arabia Saudyjska, Indonezja czy Wietnam.

Niemcy nadal bez konkurencji

Najwięcej ultrabogatych mieszkańców w Europie mają Niemcy. Według raportu żyje tam 38 215 osób posiadających majątek przekraczający 30 mln dolarów.Dalsze miejsca zajmują:

Wielka Brytania – 27 876,

Francja – 21 528,

Szwajcaria – 17 692,

Włochy – 15 433,

Hiszpania – 9186,

Szwecja – 6845,

Holandia – 5077,

Dania – 4657,

Turcja – 4208,

Austria – 4188,

Polska – 3017.

W całej Europie liczba ultrabogatych wzrosła z 146 525 w 2021 roku do 183 953 w 2026 roku. To wzrost o ponad 37 tys. osób. Globalnie grupa ta liczy już ponad 710 tys. ludzi. Knight Frank wylicza, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób posiadających majątek przekraczający 30 mln dolarów wzrosła na świecie z 551 435 do 713 626. To oznacza, że każdego dnia do grona ultrabogatych dołączało średnio 89 nowych osób.

Największym światowym centrum bogactwa pozostają Stany Zjednoczone, gdzie mieszka 387 422 ultrabogatych. Europa odpowiada obecnie za 25,8 proc. światowej populacji osób z majątkiem przekraczającym 30 mln dolarów.

Ponad 2 mln Polaków żyjących w biedzie

Równolegle ze wzrostem osób bogacących się, wzrasta odsetek Polaków żyjących w ubóstwie. Z danych GUS wynika, że w 2024 roku próg skrajnego ubóstwa przekroczyło 5,2 proc. społeczeństwa. Rok wcześniej było to 6,6 proc. Oznacza to, że w skrajnej biedzie żyje nadal ponad 2 mln osób. W tej grupie znajduje się ponad 360 tys. dzieci i około 400 tys. seniorów. Najbardziej zagrożone ubóstwem są gospodarstwa rolników – tam wskaźnik skrajnej biedy wynosi 11,4 proc.

Organizacje społeczne alarmują jednak, że oficjalne statystyki nie pokazują pełnej skali problemu. Chodzi o tzw. "szarą strefę ubóstwa", czyli osoby, które formalnie nie kwalifikują się do pomocy społecznej, ale realnie nie są w stanie pokrywać podstawowych kosztów życia.

