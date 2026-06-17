Sukces polskiej spółki. Jest liderem w Wielkiej Brytanii

Spółka osiągnęła również kolejny kamień milowy na Półwyspie Iberyjskim, instalując 5-tysięczny Paczkomat w Hiszpanii i Portugalii, podał InPost.

Jednocześnie InPost inauguruje nową fazę ekspansji: na Półwyspie Iberyjskim pojawiły się pierwsze w historii urządzenia o długości 11 metrów (Mijas, Malaga) i 12 metrów (Lebrija, Sewilla). Nowe, wielkogabarytowe maszyny odpowiadają na rosnący popyt w lokalizacjach o wysokim zagęszczeniu ludności i intensywnym ruchu logistycznym – zwiększając dostępność skrytek i przyspieszając rotację przesyłek, podano.

Pięćsetny Paczkomat w Belgii

InPost informuje też, że w Belgii, w Melle pod Gandawą zainstalował pięćsetny Paczkomat na tym rynku. Nowe urządzenie o długości 4 metrów i 76 skrytkach jest równocześnie jednym z pierwszych automatów paczkowych działających w sieciach Lidl we Flandrii. Partnerstwo to jest częścią planu podwojenia sieci do 2027 roku i jest odpowiedzią na zapotrzebowania klientów, którzy chcą łączyć codzienne zakupy z odbiorem lub nadaniem paczki w jednym miejscu.

"Konsekwentnie realizujemy strategię organicznego rozwoju na naszych najważniejszych rynkach. Wielka Brytania, Francja, Iberia, Belgia – to kraje, w których OOH zmienia się z ciekawej alternatywy w sposób dostawy pierwszego wyboru. Konsumenci oczekują dziś większej elastyczności, prostoty i pewności – nasz model dostaw out-of-home odpowiada dokładnie na te potrzeby" – powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

Tak radzi sobie francuska marka InPostu

Na rynku francuskim sieć Mondial Relay, czyli marka należąca do Grupy InPost, przekroczyła w maju liczbę 11 000 urządzeń, dodano.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

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