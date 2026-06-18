Niemiecki gigant zbrojeniowy chce budować fabrykę w Polsce

Rheinmetall, przez swoją spółkę Rheinmetall Polska, przekazał do Ministerstwa Obrony Narodowej pismo ws. planów budowy nowego zakładu MCS (modułowych ładunków miotających) dla amunicji artyleryjskiej 155 mm. Jak informuje portal Business Insider, porozumienie – memorandum of understanding – w tej sprawie pomiędzy niemiecką firmą a polską stroną może dojść do skutku w ciągu najbliższy tygodni.

Na wstępnym etapie rozważana pod inwestycję lokalizacja to północ Polski. Niemiecka fabryka, jak opisuje BI, miałaby wpisywać się w projekt Zielony Okręg Przemysłowy "Kaszubia". To ogłoszona w 2025 r. inicjatywa rządowa, koordynowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, mająca stworzyć na Pomorzu nowy obszar koncentracji przemysłu, energetyki i infrastruktury o znaczeniu strategicznym dla państwa. Obejmuje przede wszystkim województwa pomorskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie.

Serwis wskazuje, że dostęp do pocisków 155 mm ma dla polskiej armii priorytetowe znaczenie. W ubiegłym roku na forum rządu zapadła decyzja o budowie krajowego potencjału produkcyjnego w tym obszarze, a do spółek z grupy PGZ trafiło 2,4 mld zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych na budowę fabryk amunicji artyleryjskiej.

Bez pieniędzy z SAFE

Jednocześnie niedawno Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę z francuskim partnerem Eurenco dotyczącą stworzenia joint venture, które ma zajmować się produkcją MCS. Równolegle niemiecka propozycja zakłada budowę zakładu zdolnego do wytwarzania co najmniej 600 tys. modułów rocznie, czyli ponad 100 tys. kompletów amunicyjnych (jeden pocisk obejmuje sześć modułów). Szacowana wartość pierwszego etapu przedsięwzięcia ma wynieść 250-500 mln zł.

"Strona niemiecka deklaruje gotowość do wspólnego, polsko-niemieckiego uruchomienia zakładu, szerokiego zaangażowania polskich podwykonawców, zatrudnienia polskich pracowników oraz przekazania niezbędnego know-how" – powiedział w rozmowie z Business Insider Polska Maciej Samsonowicz, doradca ministra obrony i koordynator grupy roboczej dla projektu "Kaszubia". Według źródeł serwisu, rozmowy toczą się także z Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych. Polska ma oczekiwać zaangażowania krajowego sektora finansowego na zasadach komercyjnych, ale bez finansowania inwestycji Rheinmetall z programu SAFE.

Czytaj też:

"Sprzęt z SAFE nie trafia na Ukrainę". Szef MON dementujeCzytaj też:

Program SAFE. "Pierwsza płatność trafiła na konta polskich firm"