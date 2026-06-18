"Nierzetelne obliczenie". NIK wykazał wielkie nieprawidłowości w budżecie

W raporcie pokontrolnym wskazano, że Ministerstwo Finansów miało tak "dostosować" liczby z 2024 r., żeby można było w budżecie roku 2025 zrealizować większe wydatki i jednocześnie ominąć ustawową Stabilizującą Regułę Wydatkową. Jest to mechanizm stosowany od 2014 r., którego celem jest ograniczanie nadmiernego wzrostu wydatków sektora finansów publicznych i utrzymanie stabilności finansów państwa.

Według kontrolerów, skutki finansowe stwierdzonych nieprawidłowości wyniosły łącznie aż 84,5 mld zł. Ministerstwo Finansów miało, dzięki nierzetelnym w opinii NIK obliczeniom, obejść ustawowe ograniczenia nakładające limit na wydatki publiczne.

W dokumencie NIK czytamy: "W celu realizacji stabilizującej reguły wydatkowej na 2025 r. ustalono kwotę wydatków, o której mowa w art. 112aa ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dalej: kwota wydatków SRW) w wysokości 1895,8 mld zł. W jej obliczeniach uwzględniono kwotę startową z 2024 r. Kwota ta została określona w art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w wysokości 1724,2 mld zł na podstawie nierzetelnych obliczeń wykonanych w Ministerstwie Finansów".

Zawyżano obliczenia

Raport pt. "Analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2025 r." wskazuje, że "doprowadziło to do zawyżenia o 84,5 mld zł kwoty wydatków SRW [Stabilizująca Reguła Wydatkowa — red.] na 2025 r.". "Wynikało to z zawyżenia dwóch z czterech elementów obliczeń kwoty startowej z 2024 r. – kwoty wydatków SRW na 2024 r. i wartości nominalnej skarbowych papierów wartościowych włączonych do reguły wydatkowej oraz z niecelowego uwzględnienia w obliczeniach jednego z działań dyskrecjonalnych po stronie dochodów" – dodano.

Oznacza to, że bez działań MF, wydatki musiałyby być o 84,5 mld zł niższe. To oznacza, jak wskazuje Business Insider, że rząd musiałby zrezygnować z wielu programów socjalnych, inwestycji lub nakładów na uzbrojenie armii. Dla porównania roczne wydatki na 800 plus to ok. 64 mld zł.

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