Azjatyckie państwo chce produkować drony w Polsce. Ujawniono szczegóły

"Widzimy ogromny potencjał do ścisłej współpracy, ponieważ postrzegamy Polskę jako bardzo ważnego, strategicznego partnera dla Tajwanu. Chcemy zacieśniać współpracę z polskim rządem i lokalnym przemysłem poprzez inwestowanie większych środków w projekty. W ostatnich dwóch latach biznes dronowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Sprowadziliśmy tutaj wiele firm, aby eksportowały nasze produkty, mają one już lokalnych partnerów w Polsce. W zeszłym i bieżącym roku zauważyliśmy podwojenie naszego eksportu z Tajwanu do Polski. Mamy nadzieję, że w tym i przyszłym roku osiągniemy kolejny wzrost wartości naszego biznesu o 20-30 proc. 60 proc. europejskiego importu dronów z Tajwanu trafia do Polski. Wierzymy, że to świetna okazja, aby przy wsparciu rządu zbudować solidne partnerstwo wejściowe dla Tajwanu na polski i europejski rynek" – powiedział dziennikarzom Hsu podczas Expo Taiwan in Europe 2026.

Tajwańczycy zainteresowani budową fabryki

Dodał, że Tajwan rozważa nawet bezpośrednią produkcję dronów oraz joint venture w tym obszarze w Polsce.

"Bezpośrednia produkcja dronów w Polsce to nasza kolejna perspektywa i strategia. Jesteśmy bardzo zainteresowani budową fabryki, linii montażowej lub stworzeniem joint venture (JV) w Polsce. Wiemy, że musimy być fizycznie obecni na miejscu, aby móc ściślej współpracować, zaopatrywać klientów i przyspieszyć proces produkcji. Foxconn jest dla nas ważnym wskaźnikiem pokazującym, że odpowiednia lokalizacja ma wielkie znaczenie. Obecnie z nimi współpracujemy i być może podążymy ich śladem do parków naukowo-technologicznych" – powiedział prezes Taiwan Defence Industry Development Association.

Dziś w Warszawie rozpoczęło się Expo Taiwan in Europe 2026 – jedno z największych wydarzeń promujących tajwański biznes w Europie. Współpraca ta jest efektem długofalowej i konsekwentnej promocji Polski prowadzonej od 2022 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) z udziałem partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Dzięki tym działaniom Polska wzmacnia swoją pozycję jako strategiczny partner Tajwanu w Europie, szczególnie w sektorach półprzewodników, elektroniki i nowych technologii.

Firmy AI, serwerownie i EV pod Wrocławiem

Tajwan zakłada, że w planowanym parku technologicznym pod Wrocławiem będą działały firmy z sektorów sztucznej inteligencji (AI), serwerów AI i najważniejsza branża – pojazdy elektryczne (EV), poinformowała wiceminister gospodarki Tajwanu Cynthia Kiang.

"Wrocław jest bardzo dobrze położony geograficznie i posiada również bardzo silnie rozwiniętą infrastrukturę. Tajwan będzie współpracował z odpowiednimi władzami przy tworzeniu tego parku technologicznego. W tym parku technologicznym będzie działać kilka sektorów. Po pierwsze będzie to sztuczna inteligencja (AI), po drugie serwery AI, a co najważniejsze – pojazdy elektryczne (EV). Już teraz bardzo blisko współpracujemy z Polską w zakresie badań i rozwoju oraz produkcji pojazdów elektrycznych. Z pewnością projekt ten stworzy w Polsce miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej" – powiedziała Kiang podczas briefingu prasowego na Expo Taiwan in Europe 2026.

Oceniła, że przy wsparciu polskich władz centralnych i samorządowych "uda się go wkrótce uruchomić".

"Może to nastąpić tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, pod warunkiem że wszystkie formalności zostaną załatwione. Jak wiadomo, budowa odpowiedniej infrastruktury wymaga czasu. Wchodzimy obecnie w erę sztucznej inteligencji. Tajwan odgrywa kluczową rolę w globalnym łańcuchu dostaw układów scalonych. Produkujemy najbardziej zaawansowane chipy na świecie, a także najbardziej zaawansowane serwery AI. Polska jest dziś bardzo silną bazą produkcyjną i jednocześnie niezwykle ważnym hubem logistycznym w Europie. Posiadacie bardzo utalentowaną kadrę inżynierską. Dlatego uważam, że istnieją ogromne możliwości współpracy w obszarze sztucznej inteligencji i półprzewodników, zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego, jak i zastosowań AI oraz inteligentnych fabryk" – stwierdziła wiceminister.

Współpraca z polska firmą

Odnosząc się pytania o inwestycję Foxconn w Polsce wskazała, że firma ta już realizuje projekt z jedną z polskich firm z branży pojazdów elektrycznych.

"Obecnie prowadzone są rozmowy dotyczące utworzenia w Polsce centrum badawczo-rozwojowego oraz bazy produkcyjnej" – wskazała Kiang.

Dziś w Warszawie rozpoczęło się Expo Taiwan in Europe 2026 – jedno z największych wydarzeń promujących tajwański biznes w Europie. Współpraca ta jest efektem długofalowej i konsekwentnej promocji Polski prowadzonej od 2022 roku przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) z udziałem partnerów instytucjonalnych i biznesowych. Dzięki tym działaniom Polska wzmacnia swoją pozycję jako strategiczny partner Tajwanu w Europie, szczególnie w sektorach półprzewodników, elektroniki i nowych technologii.

"Żyjemy w czasach głębokiej transformacji i przebudowy systemowej, w których trwały rozwój można budować wyłącznie na fundamencie zaufania. Inspirując się harmonią muzyki Chopina, wierzymy, że prawdziwa współpraca polega na odnajdywaniu rytmu i porozumienia pomimo różnic. Poprzez Taiwan Expo 2026 in Europe chcemy przełożyć tę harmonię na konkretne rezultaty – nowe partnerstwa biznesowe, współpracę technologiczną i możliwości inwestycyjne, które wspólnie pozwolą budować inteligentniejszą i bardziej odporną przyszłość" – powiedział przewodniczący Taiwan External Trade Development Council James C.F. Huang.

Decyzja TSMC o inwestycji w Dreźnie wzmocniła wzajemne zainteresowanie między Polską a Tajwanem. Lokalizacja fabryki chipów zaledwie 100 kilometrów od granicy z Polską stworzyła nowe możliwości współpracy dla polskich i tajwańskich firm. W tym okresie PAIH rozpoczęła aktywną promocję Polski jako strategicznej lokalizacji dla rozwoju łańcucha dostaw dostawców TSMC oraz wsparcie kojarzenia polskich i tajwańskich partnerów biznesowych. W marcu 2026 r. TEEMA – największą tajwańską organizację reprezentującą przemysł elektroniczny – potwierdziła zainteresowanie utworzeniem Parku Technologicznego w Polsce. W maju natomiast ogłoszono polsko-tajwańskie partnerstwo Foxconn z ElectroMobility Poland.

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