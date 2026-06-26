Firmy z których krajów odbudują Ukrainę? Kluczowe umowy nie dotyczą Polski
Udostępnij2 Skomentuj
Ekonomia

Firmy z których krajów odbudują Ukrainę? Kluczowe umowy nie dotyczą Polski

Dodano: 
Flaga Ukrainy
Flaga Ukrainy Źródło: Pixabay / wal_172619
Podczas gdańskiej konferencji podpisano szereg dotyczących odbudowy ukraińskiego sektora energetycznego. Polskie firmy jednak nie mogą uznać wydarzenia za udane.

Minister energetyki Denys Szmyhal przekazał, że łączna wartość umów zawieranych podczas wydarzenia przekroczy 1 mld euro. Które firmy skorzystają na tych kontraktach? Przede wszystkim przedsiębiorcy ze Stanów Zjednoczonych, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Premier Denys Szmyhal zapowiedział podpisanie około 30 umów z sektora energetycznego o łącznej wartości około 1 mld euro.

Wielomilionowe umowy z firmami z USA i Wielkiej Brytanii

Co prawda doszło również do podpisania umowy przez Orlen i ukraiński Naftohaz rozszerzającej współpracy w zakresie handlu skroplonym gazem LNG, jednak ma ona skromniejszy charakter niż np. umowa między Naftohazem a amerykańskim państwowym Exim Bankiem. Ukraińska spółka otrzyma na jej podstawie 300 mln dolarów kredytu na zakup amerykańskiego sprzętu.

Podczas konferencji sfinalizowano kontrakt z brytyjską firmą Urenco o wartości 210 mln funtów na dostawy paliwa do ukraińskich elektrowni jądrowych. Kijów nawiązał również współpracę z amerykańskim Westinghouse w zakresie dostaw paliwa jądrowego.

Wsparcie finansowe otrzyma także operator sieci przesyłowej Ukrenergo, który podpisał z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju umowę kredytową o wartości 90 mln euro.

Wśród nowych porozumień znalazły się także umowy z firmami z Holandii. Dzięki finansowaniu holenderskiego rządu w wysokości 178 mln euro Ukraina otrzyma sprzęt niezbędny do przygotowania systemu energetycznego przed zimą.

Odbudowa Ukrainy pochłonie fortunę

Ponad 580 miliardów dolarów – tyle, według najnowszych wyliczeń Banku Światowego, ma kosztować odbudowa Ukrainy po wojnie.

Te dane padły podczas rozpoczętej w Gdańsku Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026), gdzie przez dwa dni politycy, samorządowcy i przedstawiciele biznesu będą rozmawiać o finansowaniu powojennej rekonstrukcji kraju.

W wydarzeniu swój udział odwołał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kijów reprezentuje premier Ukrainy Julii Swyrydenko.

Czytaj też:
Polacy chcą przeprosin od Ukrainy. Wyniki sondażu niemal nie pozostawiają złudzeńCzytaj też:
Koniec z ochroną Ukraińców w wieku poborowym. Komisja Europejska chce zmian

Źródło: Money.pl, next.gazeta.pl
Czytaj także