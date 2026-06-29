Chińczycy zdobywają polski rynek. Ogromny wzrost

Z kolei popyt na chińskie EV był w maju o 87 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Liczba nowych aut od chińskich producentów na platformie wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu roku: z ok. tysiąca w maju 2025 r. do ponad 3,4 tys. w maju br. Ceny nowych samochodów spadają wraz z rosnącą konkurencją – o 5,2 proc.od maja ub.r. do maja 2026 r.

Rośnie zainteresowanie używanymi samochodami z Chin

Udział używanych chińskich samochodów na polskim rynku jest stosunkowo niewielki, ale rośnie – z 0,13 proc. do 0,4 proc. Przyczyną jest niska dostępność aut z drugiej ręki. Liczba ogłoszeń używanych chińskich samochodów rośnie 2,5 razy szybciej niż liczba ogłoszeń dotyczących nowych – rynek wtórny zaczyna się rozwijać, podkreślono.

"Klienci szukają dziś przejrzystych ofert i aut, które już w standardzie oferują świetny stosunek ceny do jakości. To właśnie dlatego chińskie marki tak szybko zyskują w Polsce na popularności. Dla całej branży to jasny sygnał: Polacy oczekują nowoczesnych technologii i bogatego wyposażenia bez przepłacania. Nasze analizy oparte na prognozach IBRM SAMAR wskazują, że ten trend będzie się umacniał. Szacujemy, że w danych za czerwiec 2026 roku zobaczymy, że udział chińskich marek w polskim rynku może sięgnąć 14-15 proc. Choć to wciąż prognozy, a nie twarde dane, wniosek jest jeden – kierowcy coraz głośniej mówią, czego oczekują od producentów, bez względu na kraj pochodzenia marki" – powiedziała wiceprezes Motors Professionals Europe w Grupie OLX/Otomoto Agnieszka Czajka, cytowana w komunikacie.

Ta marka jest najpopularniejsza spośród chińskich aut

Według danych Otomoto liderem wśród chińskich aut w ostatnich 12 miesiącach był Jaecoo 7, co czyni go najbardziej angażującym chińskim modelem na platformie. Silną pozycję utrzymuje marka MG, obecna z aż czterema modelami w pierwszej dziesiątce najczęściej wyszukiwanych aut. Duże wzrosty odnotowały również Omoda oraz BYD. W maju najpopularniejszy był model BYD Seal U, który utrzymał się na pierwszym miejscu pomimo spadku popytu o 12,9 proc.

W maju 2025 roku na platformie dostępne były samochody 27 chińskich marek, a w ciągu kolejnych trzech miesięcy oferta wzrosła do 36. Dziś na Otomoto można znaleźć oferty od 40 chińskich producentów. Aion i Ora wkroczyły na polski rynek dopiero maju 2026 roku. Jednocześnie samochody HiPhi czy DFM nie zadebiutowały jeszcze na platformie, co sugeruje potencjał do dalszego rozwoju rynku, podsumowano.

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