Nowe lotnisko w Polsce. Ruch CPK

W postępowaniu bierze udział pięć konsorcjów.

"Wykonawcy będą mieli 60 dni na przesłanie swoich ofert. Przy ich weryfikacji oprócz ceny, pod uwagę brana będzie też metodyka technologii i organizacji robót oraz warunki gwarancji. Konsorcjum, które złoży ważną ofertę i uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach, odpowiedzialne będzie za budowę najnowocześniejszego terminala lotniczego w tej części Europy" – czytamy w komunikacie.

Największe polskie firmy budowlane przystąpiły do dialogu konkurencyjnego

Przed zaproszeniem do składania ofert przeprowadzony został dialog konkurencyjny. Wśród pięciu konsorcjów, biorących udział w postępowaniu, znalazło się 16 podmiotów, z czego 14 to największe polskie firmy budowlane, podano także.

Dzięki wdrożonym przez spółkę mechanizmom już na etapie kwalifikacji wykonawców zwiększone zostały szanse na realizację kontraktu przez firmy posiadające bogate doświadczenie w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i zatrudniające pracowników w naszym kraju, podkreślono.

"Podpisanie umowy z wykonawcą terminala planowane jest na przełomie 2026 i 2027 roku. Natomiast jesienią rozpoczną się prace związane z fundamentowaniem terenu pod terminal, czyli tzw. palowanie. Zasadnicze prace budowlane powinny zakończyć się w 2031 roku, a odbiory i testy oraz certyfikacja lotniska w 2032 roku" – czytamy dalej.

Gigantyczne lotnisko w Polsce

Projektowana powierzchnia terminala pasażerskiego to ok. 450 tys. mkw. W dniu otwarcia lotniska wewnątrz znajdzie się do 170 stanowisk odprawy biletowo-bagażowej check-in. W pierwszej fazie dostępnych będzie 26 kontaktowych stanowisk postojowych przeznaczonych dla samolotów wąskokadłubowych oraz 23 stanowiska dla szerokokadłubowych (w tym 18 elastycznych typu MARS, czyli umożliwiających zamienne ustawienie dwóch samolotów wąskokadłubowych w miejsce jednego szerokokadłubowego). Łączna długość taśmociągów bagażowych będzie wynosić 11 km. W dniu otwarcia nowego lotniska krajowego w samej części lotniskowej, zatrudnienie znajdzie ponad 35 tys. osób, wskazano także.

Centralny Port Komunikacyjny to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad spółką sprawuje pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

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