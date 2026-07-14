ZUS rozlicza składkę zdrowotną. Pieniądze wracają na konta

ZUS podkreśla, ze 2026 rok jest czwartym rokiem, w którym przedsiębiorcy rozliczają roczną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Obowiązek ten dotyczył osób prowadzących działalność gospodarczą, które w 2025 roku rozliczały się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

ZUS rozlicza składkę zdrowotną

Ponad 2,77 mln płatników składek miało obowiązek złożyć roczne rozliczenie za 2025 roku. Wypełniło prawie 2,56 mln osób, czyli 92,1 proc. wszystkich zobowiązanych.

ZUS podkreśla, że z danych wynika, iż niemal 1,96 mln płatników, czyli 76,7 proc. osób, które złożyły rozliczenie, wykazało nadpłatę składki zdrowotnej. Łączna kwota nadpłat przekroczyła 2,13 mld zł.

Dopłatę składki wykazało 546 tys. przedsiębiorców. Łączna wartość dopłat wyniosła ponad 1,22 mld zł. W przypadku niespełna 51 tys. płatników rozliczenie nie wykazało ani nadpłaty, ani niedopłaty.

Przedsiębiorcy mogli złożyć wniosek do 1 czerwca

Przedsiębiorcy, którzy mieli nadpłatę, mogli do 1 czerwca złożyć wniosek o jej zwrot. Skorzystało z tego przeszło 821 tys. płatników. Łączna kwota objęta wnioskami wyniosła niemal 1,37 mld zł. ZUS obsłużył już ponad 99,6 proc. wszystkich złożonych wniosków.

ZUS do tej pory przekazał zwroty 770,8 tys. płatników na kwotę blisko 1,26 mld zł. W przypadku osób, które miały zadłużenie lub nienależnie pobrane świadczenia, nadpłata została rozliczona na poczet istniejących należności. Dotyczyło to ponad 47 tys. płatników, a wartość takich rozliczeń przekroczyła 99 mln zł.

Obsługa pozostałych wniosków zakończy się najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku.

Składka zdrowotna. Nie wszyscy przedsiębiorcy złożyli wniosek o zwrot

Nie wszyscy przedsiębiorcy, którym przysługiwała nadpłata, złożyli wniosek o jej zwrot. W takich przypadkach ZUS rozlicza środki na koncie płatnika. W tym roku dotyczy to ok. 1,1 mln przedsiębiorców. Łączna kwota nadpłat przeznaczonych do rozliczenia wyniosła ponad 762,8 mln zł. Zakład rozliczył już 99 proc. tej kwoty. Większość środków została przeznaczona na pokrycie zaległości z tytułu składek lub nienależnie pobranych świadczeń.

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