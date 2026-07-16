Polska pomaga Niemcom. Berlin zadowolony

Schwedt nad Odrą graniczy z Polską. Rafineria zaopatruje część Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz zachodniej Polski w paliwa, olej opałowy, paliwo lotnicze i inne produkty. Do tej pory wykorzystywała do tego kazachską ropę naftową. Jednak decyzja Rosji o wstrzymaniu tranzytu tego surowca, która została podjęta 1 maja tego roku, wywołała zakłócenia w funkcjonowaniu zakładu i poważny niepokój wśród jego pracowników.

Polska zapewnia dostawy ropy Niemcom

W związku z tymi problemami niemiecki rząd zwrócił się w stronę Polski, aby zwiększyć dostawy przez port w Gdańsku. Mimo pewnych wątpliwości Warszawa w końcu zgodziła się pomóc.

"Pierwsze dostawy przez Gdańsk w Polsce zostały są zapowiedziane i realizowane. Wzmacnia to bezpieczeństwo dostaw w Niemczech i Polsce oraz pokazuje, jak ważna jest dywersyfikacja źródeł dostaw” – poinformowało niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Energii.

Polska spółka Unimot Paliwa przekazała w poniedziałek, że Niemcy otrzymają transport ropy z Ameryki Południowej przez Polskę. Władze w Berlinie podkreśliły, że są bardzo zadowolone z bardzo konstruktywnej i kooperacyjnej współpracy z Warszawą.

Jak przekazał minister energii Miłosz Motyka, dostawy są realizowane przez polską infrastrukturę za opłatą, a surowiec importowany do rafinerii jest przez polską spółkę.

Przypomnijmy, że negocjacje w sprawie dostaw surowca przeciągały się z powodu wątpliwości Polski wokół struktury właścicieli niemieckiej rafinerii. Większościowy udział w PCK należy bowiem do rosyjskiego koncernu Rosnieft. Z powodu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie znajdują się on pod zarządem powierniczym niemieckiego państwa. Na mocy nowych przepisów rząd Niemiec może obecnie sprawować trwałą kontrolę nad firmą Rosneft Deutschland.

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