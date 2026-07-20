Tyle firm nie chce pracy zdalnej. Ujawniono raport

Podczas wakacji wiele firm łagodniej podchodzi do zasad pracy hybrydowej, umożliwiając pracownikom częstsze wykonywanie obowiązków z domu lub korzystanie z tzw. workation. Stale model hybrydowy oferuje już 8 na 10 organizacji, wynika z raportu CBRE "Hybrydowa układanka: dane, ludzie, przestrzeń".

Organizacja pracy w wakacje bardziej elastyczna

"W okresie wakacyjnym organizacja pracy w wielu firmach staje się bardziej elastyczna. Nie zawsze wiąże się to z formalną zmianą polityki pracy. W praktyce wiele organizacji podchodzi do obowiązujących zasad mniej restrykcyjnie niż w pozostałej części roku. Latem pracownicy częściej korzystają z możliwości pracy zdalnej lub workation, dlatego firmy przypominają zasady obowiązujące w tym zakresie. Dotyczą one nie tylko zasad organizacji pracy, ale również bezpieczeństwa danych, ochrony poufnych informacji czy odpowiedzialnego korzystania ze sprzętu służbowego poza biurem" – powiedział dyrektor w dziale biurowym w CBRE Michał Tyszkiewicz, cytowany w komunikacie.

Wakacyjny model pracy sprawia, że jeszcze większego znaczenia nabierają rozwiązania wspierające pracę zdalną i hybrydową. Z raportu CBRE wynika, że jedna czwarta firm (26 proc.) w ogóle z nich nie korzysta. Zdaniem ekspertów może to negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo firmowych danych i informacji, efektywność pracowników, a także ograniczyć współpracę zespołową.

Tak firmy chcą ułatwić pracę zatrudnionym

Firmy sięgają po rozmaite narzędzia, aby zwiększyć produktywność i dobrostan pracowników. Najczęściej zapewniają materiały informacyjne dotyczące korzystania z biura (40 proc.) i o udogodnieniach (36 proc.). Co czwarta (25 proc.) wdraża nowe usługi. Podobny odsetek (23 proc.) realizuje program zarządzania zmianą i komunikacją, a 15 proc. przeprowadza szkolenia dla pracowników. Tylko niespełna 1 na 10 inwestuje w technologie dla użytkowników zdalnych, podkreślono.

"Lato to także okres, w którym firmy starają się zachęcić pracowników do częstszej obecności w biurze. Coraz popularniejsze są inicjatywy wspierające dobrostan, takie jak tygodnie wellbeingowe, warsztaty, spotkania integracyjne, zdrowe przekąski, świeże soki czy konkursy promujące aktywny dojazd do pracy, np. rowerem" – zakończył Tyszkiewicz.

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