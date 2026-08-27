Masz pompę ciepła? Ta zmiana może obniżyć rachunki nawet o 1000 zł rocznie

Jak wynika z wyliczeń Taurona, zmiana grupy taryfowej może przynieść oszczędności sięgające nawet 20 proc. rocznie. W przypadku większego domu oznacza to nawet około 1000 zł pozostających w kieszeni.

Tauron wraz z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) chce przekonywać właścicieli pomp ciepła do korzystania z wielostrefowych grup taryfowych. Pozwalają one płacić mniej za energię pobieraną w określonych porach dnia i tygodnia. Według prezesa Tauron Sprzedaż Mariusza Purata szczególnie interesująca dla takich gospodarstw może być grupa taryfowa G13.

– W sezonie zimowym przez ponad dwie trzecie godzin prąd w wielostrefowej grupie taryfowej G13 jest tańszy niż w standardowej taryfie jednostrefowej G11 – przekonuje Purat.

W samym 2026 r. prawie 60 tys. klientów Taurona zdecydowało się już przejść z taryfy jednostrefowej na jedną z taryf wielostrefowych.

Większość właścicieli pomp ciepła wciąż korzysta z G11

Potencjał do dalszych oszczędności jest duży. Według szacunków PORT PC ponad 60 proc. polskich użytkowników pomp ciepła nadal korzysta z G11. W tej taryfie cena energii nie zależy od godziny jej pobierania. W przypadku taryf wielostrefowych można natomiast wykorzystywać tańszy prąd w określonych porach.

– Pompa ciepła daje możliwość wykorzystania tańszego prądu przez dużą część doby. Wystarczy odpowiednio dobrać taryfę, żeby bez rezygnacji z komfortu ogrzewania po prostu płacić mniej – tłumaczy prezes PORT PC Paweł Lachman.

W przypadku G13 tańsza energia dostępna jest m.in. w weekendy oraz w wybranych godzinach w dni robocze. W tych okresach można zaplanować również inne czynności wymagające większego zużycia energii.

Nawet 500 zł oszczędności przy niewielkim zużyciu

Tauron przedstawił konkretne wyliczenia. W gospodarstwach zużywających do 2 MWh energii elektrycznej rocznie przejście z G11 na G13 może przy niewielkiej zmianie codziennych przyzwyczajeń przynieść oszczędności zbliżone do 500 zł rocznie.

Jeszcze więcej mogą zyskać gospodarstwa, w których prąd odpowiada także za ogrzewanie. Według wyliczeń koncernu czteroosobowa rodzina mieszkająca w ocieplonym domu o powierzchni 150 m kw., korzystająca wyłącznie z energii elektrycznej z sieci, może dzięki przejściu z G11 na G13 obniżyć roczne rachunki nawet o około 1000 zł. Oznaczałoby to oszczędność sięgającą blisko 20 proc. Wyliczenia dotyczą zarówno budynków z ogrzewaniem podłogowym, jak i instalacją grzejnikową.

Nie każdemu zmiana musi się opłacać tak samo

Kluczowe znaczenie ma jednak nie tylko sama zmiana taryfy, ale również sposób korzystania z energii. Największe korzyści mogą osiągnąć gospodarstwa, które są w stanie przesunąć znaczną część zużycia na godziny, w których prąd jest tańszy.

Tauron i PORT PC przekonują, że pompy ciepła szczególnie dobrze nadają się do takiego modelu. Pozwala on nie tylko ograniczyć wydatki gospodarstwa domowego, ale także zmniejszać obciążenie systemu energetycznego w okresach największego zapotrzebowania. Zarówno G11, jak i wielostrefowe grupy taryfowe, w tym G13, należą do taryf urzędowych. Oznacza to, że obowiązujące w nich ceny energii są zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

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