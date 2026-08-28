10 tys. zł za trzecie dziecko od września. Polskie miasto wprowadza "Maluszkowe"

Świadczenie nie będzie uzależnione od dochodów. Świadczenie będzie finansowane z budżetu miasta, a jego obsługą zajmie się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

10 tys. zł za trzecie i kolejne dziecko

Jednorazowa zapomoga wyniesie 10 tys. zł w przypadku narodzin trzeciego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie. Taką samą kwotę, liczoną na każde dziecko, przewidziano przy narodzinach wieloraczków, czyli więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Nowa uchwała zastąpiła dotychczasowe przepisy dotyczące zapomogi przy narodzinach więcej niż dwojga dzieci podczas jednego porodu. Wcześniej świadczenie w takim przypadku wynosiło 5 tys. zł.

Przy przyznawaniu "Maluszkowego" nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. Wysokość zarobków rodziców nie wpłynie więc na prawo do świadczenia. Rodzice muszą natomiast mieszkać razem z dziećmi na terenie Sosnowca i posiadać ważną Sosnowiecką Kartę Miejską. Wniosek będzie można złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Od 2027 r. pieniądze również na drugie dziecko

Program obejmie także rodziny, w których urodzi się drugie dziecko. Ta część "Maluszkowego" ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 r. Jak wylicza miasto, koszt programu w 2026 r. oszacowano na około 200 tys. zł. W latach 2027 i 2028 wydatki mają wynosić po około 1,5 mln zł rocznie.

Środki będą pochodziły z budżetu gminy i trafią do budżetu MOPS w Sosnowcu. – Liczymy, że jest to około 30 dzieciaczków, które właśnie w rodzinach jako trzecie dziecko się rodzą, więc jest to około 300 tysięcy złotych, oczywiście w przyszłym roku ta kwota będzie wyższa, bo będzie dotyczyła drugiego dziecka – mówił prezydent Sosnowca.

"Maluszkowe" jest jednym z elementów miejskiego pakietu DemoTrendy, którego celem jest przeciwdziałanie wyludnianiu się Sosnowca oraz wspieranie rodzin. Pakiet DemoTrendy obejmuje także inne rozwiązania dla rodzin. W miejskich przedszkolach wydłużono bezpłatny czas pobytu dzieci do 14 godzin dziennie i wprowadzono bezpłatne wyżywienie.

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