Fala upałów i susza. Kraje UE mają przedstawić plany ochrony przyrody

Państwa Unii Europejskiej powinny zwiększyć inwestycje w odbudowę ekosystemów – apelują eksperci i organizacje zajmujące się ochroną środowiska. Według szacunków przytaczanych przez Euronews luka w finansowaniu działań na rzecz odbudowy przyrody w UE wynosi około 65 mld euro rocznie.

Apel pojawił się po okresie naznaczonym rekordowymi falami upałów, suszą oraz niszczycielskimi pożarami lasów. Specjaliści przekonują, że degradacja ekosystemów zwiększa podatność Europy na skutki zmian klimatu, a odbudowa naturalnych siedlisk wymaga znacznych i długoterminowych nakładów finansowych.

UE chce chronić przyrodę. "Korzyści gospodarcze"

Plany odbudowy przyrody są związane z unijnymi działaniami na rzecz przywracania zdegradowanych ekosystemów. Państwa członkowskie mają określić w nich działania, które pozwolą osiągnąć cele dotyczące poprawy stanu środowiska, m.in. odtwarzania siedlisk i wzmacniania różnorodności biologicznej.

Według ekspertów obecne środki publiczne nie wystarczają do pokrycia potrzeb. Dlatego konieczne jest zwiększenie finansowania zarówno ze środków państw członkowskich i UE, jak i poprzez mobilizowanie kapitału prywatnego. Wskazują przy tym, że inwestycje w przyrodę mogą przynosić korzyści gospodarcze, m.in. ograniczając skutki susz, powodzi i ekstremalnych temperatur.

Krajom członkowskim zostało kilka dni

Termin przedstawienia przez państwa członkowskie projektów planów odbudowy przyrody mija 1 września. Ich realizacja ma być jednym z elementów unijnej polityki ochrony bioróżnorodności i przystosowania gospodarki oraz społeczeństw do zmian klimatycznych.

Większość państw UE przekazała już Brukseli swoje plany lub jest na dobrej drodze, by je wkrótce ukończyć. Komisja Europejska nie przekazała w rozmowie z Euronews, które kraje wciąż ich nie złożyły.

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